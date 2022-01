Diplomatie – Séoul a débloqué les fonds pour régler les impayés de l’Iran à l’ONU La République islamique dispose de plus de 7 milliards de dollars de fonds gelés dans deux banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines. La Corée du Sud a débloqué 18 millions de dollars pour permettre à l’Iran de régler sa dette aux Nations Unies.

La Corée du Sud a utilisé 18 millions de dollars de fonds iraniens gelés chez elle pour régler les impayés de Téhéran au budget de l’ONU, a annoncé Séoul dimanche, ce qui permet à l’Iran de récupérer immédiatement son droit de vote aux Nations Unies. Ce paiement a été fait vendredi en coopération avec les États-Unis et les Nations Unies, après que l’Iran eut «demandé en urgence» à la Corée du Sud de payer la somme due, a expliqué le ministre sud-coréen des Finances dans un communiqué.

L’Iran dispose de plus de 7 milliards de dollars de fonds destinés aux exportations de pétrole, gelés dans deux banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines. «Le droit de vote de l’Iran à l’Assemblée générale des Nations Unies devrait être immédiatement rétabli avec ce paiement», a ajouté le ministère. L’Iran était le troisième partenaire commercial de la Corée du Sud au Moyen-Orient avant que les États-Unis ne se retirent unilatéralement d’un accord nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales et ne réimposent des sanctions paralysant les échanges.

Une facture de 18,4 millions de dollars

L’article 19 de la Charte des Nations Unies prévoit une suspension du droit de vote à l’Assemblée générale pour tout pays dont le montant des arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Le 11 janvier, le secrétaire général de l’ONU avait annoncé que l’Iran devait débourser 18,4 millions de dollars pour récupérer son droit de vote.

L’an dernier, l’Iran avait déjà perdu son droit de vote en raison d’impayés. Téhéran avait affirmé ne pas pouvoir honorer le minimum requis pour ses dettes à l’ONU en raison des sanctions économiques et financières imposées par les États-Unis. Après plusieurs mois de négociations, Téhéran avait pu en juin utiliser des fonds bloqués en Corée du Sud pour payer le minimum de dettes requis et récupérer son droit de vote, juste avant l’élection de nouveaux membres au Conseil de sécurité de l’ONU.

