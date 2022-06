VTT – Flückiger a confirmé à Leysin, Neff a chuté Mathias Flückiger a conservé son titre de champion de Suisse de VTT à Leysin. Alessandra Keller a remporté le titre chez les femmes. Jolanda Neff (7e) a été accablée par la malchance. Robin Carrel Leysin

Troisième titre national remporté dimanche à Leysin par Mathias Flückiger. Robin Carrel

Il n’y a pas eu photo lors de la course masculine. Le médaillé d’argent des derniers Jeux olympiques de Tokyo est parti vite, a accéléré vers la fin avant de finir en trombe. Flückiger a écrasé la compétition leysenoude et remporté, à 33 ans, son troisième maillot national. Les autres favoris, comme Filippo Colombo (8e) ou le champion d’Europe Lars Forster (11e) sont passés à côté de leur journée. Annoncé au départ, Nino Schurter a renoncé à l’obstacle, concentré sur d’autres objectifs cette saison.

Après de grosses averses en début d’après-midi, le soleil était de retour sur le tracé des Alpes vaudoises. Mais le matériel comme les jambes ont souffert, dans la boue. Pas de quoi faire douter le Bernois, qui a éparpillé la concurrence façon puzzle. Le podium a été complété par Vital Albin (23 ans), distancé de 1’52’’, et Andri Frischknecht (27 ans), le fils de la légende Thomas, bon 3e à presque 3 minutes.

«Ça n’avait pas été une super saison jusqu’ici, je suis content d’avoir retrouvé la victoire ici» Mathias Flückiger

«Conserver ce titre, ça veut dire beaucoup pour moi, s’est félicité le vainqueur. Ça n’avait pas été une super saison jusqu’ici, je suis content d’avoir retrouvé la victoire ici. Ça a été dur dans ces conditions. Il a beaucoup plu lors de la course des filles et le choix de pneus a été décisif. Je crois qu’on a trouvé les bons réglages et j’ai pu prendre beaucoup de plaisir. En même temps, quand tu gagnes, tu en as toujours…»

Chez les femmes en effet, un peu plus tôt dans l’après-midi, il y a eu des chutes, des erreurs dans les descentes détrempées, des éclairs plein le ciel… Les vététistes suisses se sont écharpées pour avoir le droit de porter le maillot national pendant une année et rarement la tunique à la croix blanche n’aura été aussi méritée. Elle est, de plus, revenue à une revancharde, en difficulté ces deux dernières années et qui se relance ainsi au plus haut niveau.

Alessandra Keller est de retour

Les Championnats de Suisse de Mountain bike des filles, c’est ce qui se fait de mieux sur la planète ou presque. Le podium des derniers JO était là pour le prouver. Pourtant, le titre n’est pas revenu à une médaillée de Tokyo, mais à une fille longtemps prometteuse, gagnante des titres mondiaux juniors (2013) et espoirs (2018), avant de peiner à confirmer chez les grandes: Alessandra Keller.

«Je sors de moments difficiles et cette victoire est clairement un bon moment. Je suis de retour!», a souri la Zurichoise, le visage encore maculé de boue. «La Suisse a de nombreuses coureuses de classe mondiale et ça me fait très plaisir d’être devant. C’est un titre important, parce que je voulais signer mon retour au plus haut niveau cette année et cette médaille d’or est un grand pas vers les sommets.»

Six fois victorieuse des six dernières éditions, sept fois gagnante lors des huit dernières années, Jolanda Neff n’a pas vraiment pu défendre ses chances. La St-Galloise de 29 ans a fait des erreurs sous la pluie en début de course, avant de chuter sur la fin. Le podium a ainsi été complété par Linda Indergand (à 4''7) et Sina Frei (à 30''6). Neff a bouclé son pensum à la 7e place, à plus de 3 minutes.

