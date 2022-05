Basket – Sensation à Fribourg: Elfic s’incline devant Nyon! La finale du championnat promet d’être disputée entre deux équipes qui sont très proches. Les joueuses de Saint-Léonard n’avaient plus perdu depuis le 18 décembre. La suite c’est mercredi (20 h) à Fribourg. Christian Maillard

Tout est allé de travers pour les Fribourgeoises ce dimanche à Saint-Léonard… Swiss Basket

Sale week-end pour le basket fribourgeois. Après Olympic qui s’est pris les pieds dans le tapis samedi face aux Lions de Genève, c’était au tour d’Elfic, ce dimanche, de glisser sur son parquet de Saint-Léonard. Les joueuses de Romain Gaspoz, qui n’avaient plus perdu depuis le 18 décembre, se sont inclinées après 21 victoires d’affilée. En s’imposant 83-71, les Nyonnaises sont allées cueillir le premier point d’une finale de play-off (au meilleur des cinq matches) qui promet d’être longue et disputée.

Tout est allé en fait de travers pour Elfic Fribourg qui a en plus perdu son Américaine Selena Lott, qui s’est blessée au genou gauche, à la 18e, lors d’un duel dans sa raquette. On ignore encore si on la reverra durant cette série. À ce moment-là de la rencontre, les visiteuses, brillantes défensivement, menaient déjà de six points (33-39) après avoir compté jusqu’à dix longueurs d’avance deux minutes plus tôt (27-37).

Des étrangères en feu

En mettant beaucoup d’intensité dans leur jeu, avec une Jessica Loera déchaînée, au four et au moulin, une Miriam Uro-Nilie aussi performante sous le panier que derrière la ligne à trois points, les Nyonnaises, avec leurs étrangères en feu (60 points à elles deux!) n’ont jamais lâché leur os. Au contraire.

Contrariées, nerveuses, maladroites (que de balles perdues et de tirs manqués), les championnes de Suisse, qui n’avaient jamais été autant malmenées depuis au moins deux ans, ont certes refait, grâce à l’impulsion de Marielle Giroud, leur retard (45-42, 24e) mais ce sera la seule fois de l’après-midi qu’Elfic passera l’épaule avant que Laure Margot et ses copines Nyonnaises ne scellent le score.

Les joueuses du Rocher, qui avaient annoncé la couleur avant la rencontre, sont prêtes à réécrire l’histoire, 38 ans après le dernier titre du club de la Côte. Mais après cet exploit, le coach Hakim Salem saura les canaliser. La route jusqu’au titre est encore longue. Prochaine étape, ce mercredi à 20 heures, une fois encore à la salle de Saint-Léonard à Fribourg.

Elfic Fribourg - Nyon 71-83 (38-41) Afficher plus Quarts: 21-20: 17-21; 17-19; 16-23. Saint-Léonard, Fribourg. 400 spectateurs. Arbitres: Katarina Stupar et Yoann Buttet. Elfic Fribourg: Giroud 19, Kroselj 11, Fora 15, Lott 5, Fogg 12; Zali, Jacquot 9, Coach: Romain Gaspoz. Nyon Basket Féminin: Uro-Nillie 30, Loera 30, Margot 15, Ruga 2, Franchina 0; Haas, Ibrahim 2, Blanchard 4, Sinner. Coach: Hakim Salem. Notes: Selena Lott rejoint prématurément son vestiaire (18e), blessée au genou gauche.





Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.