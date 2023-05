ODILE MEYLAN

Cette explication est oublieuse d’éléments bien plus importants qui ont été rappelés dans le récent rapport de Pro Senectute Suisse consacré aux non-recours aux prestations complémentaires (www. prosenectute.ch/fr/services/publications/observatoire-vieillesse/non-recours -aux-pc.html). Il nous paraît opportun de les rappeler ici, tant il est important d’identifier les vraies causes de la paupérisation des seniors si l’on veut opposer des remèdes efficaces.

En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que le système de prévoyance vieillesse en Suisse, avec ses trois piliers (la prévoyance étatique, la prévoyance professionnelle et la prévoyance privée) fonctionne à satisfaction pour 86% de la population. Il montre ses limites avec certaines populations (souvent des femmes, des personnes issues de l’immigration ou très peu diplômées) qui n’ont pas pu constituer cette prévoyance.

Pour pallier ce problème, notre système prévoit des prestations complémentaires. Or, beaucoup de seniors confrontés à la pauvreté renoncent à les solliciter. Un certain nombre d’entre eux ne connaît pas même l’existence de ce dispositif. D’autres sont découragés par la complexité des démarches administratives quand bien même elles peuvent se faire en ligne. D’autres enfin jugent ces aides stigmatisantes. C’est ici que se trouve l’urgence à agir.

Dans le cadre des consultations sociales prestées par Pro Senectute Genève à son siège, au domicile de ses bénéficiaires et dans chacune des communes ayant signé une convention avec notre Fondation, nous avons fait de cette question la grande cause de l’année 2023 et continuerons de mener des actions pour permettre aux seniors d’accéder à ces prestations complémentaires, tout ceci gratuitement pour les seniors du canton.

Claude Howald, présidente de Pro Senectute Genève

