Vieillir à Genève – Seniors coincés à l’hôpital: «L’entrée en EMS n’est souvent pas anticipée» Les aînés en attente d’une place en institution sont plus nombreux que le nombre de lits disponibles à cet effet au sein des HUG. L’État réagit à cette hausse. Chloé Dethurens

Genève, 7 avril 2020. Loex. Hôpitaux universitaires de Genève, unité Covid à l'hôpital de Loex. Préparation pour une séance de physiothérapie. LAURENT GUIRAUD

Actuellement, 170 personnes âgées attendent une place en EMS sur un lit d’hôpital, comme le rapportait la semaine dernière la «Tribune de Genève». Une situation coûteuse pour les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et parfois aussi pour les patients à qui les assurances maladie refusent de payer ce séjour transitoire. D’autant plus que seuls 130 lits sont prévus pour les seniors se retrouvant dans cette situation. Comment expliquer cette hausse? Les réponses de Laurent Mauler, directeur du service cantonal des seniors et de la «proche aidance».