L’invité – S’engager en faveur du congé parental

Un bébé ne fait que manger et dormir! Cliché étonnant entendu lors de la récolte pour notre initiative en faveur d’un congé parental dans le canton de Genève. Heureusement, à l’inverse, de nombreux jeunes pères découvrent l’ampleur de l’attention et du travail que demande un nouveau-né. Pour tisser des liens solides avec l’enfant, partager les tâches avec sa conjointe, il faut du temps: les deux petites semaines du congé paternité obtenues l’an dernier n’y suffisent simplement pas.

Un récent sondage de Travail.Suisse nous apprend que les travailleurs de moins de 45 ans ne sont pas satisfaits de la règle actuelle.

Le Parti vert’libéral genevois est convaincu que, pour le bien de l’enfant en particulier, un congé parental de 24 semaines au total est indispensable. Il aura également le mérite de faciliter le retour des femmes sur le marché du travail. Aujourd’hui encore, ce sont majoritairement les mères qui renoncent à leur métier ou diminuent leur temps de travail. Les conséquences pèsent sur leur salaire, leur carrière et leurs futures rentes. Par ailleurs, ce n’est pas vraiment un secret de Polichinelle que les employeurs sont souvent récalcitrants à engager de jeunes futures mères plutôt que des pères. Ce congé servira donc également à faire évoluer les mentalités sur l’implication et le rôle des pères dans la parentalité et ainsi corriger les habitudes des employeurs.

Un autre aspect soulevé lors de notre récolte de signatures est la crainte que la mise en œuvre de ce congé parental soit compliquée pour les PME, tant financièrement qu’en termes d’organisation. Le modèle de congé que nous proposons répond doublement à ces problématiques. Premièrement, au moyen d’une cotisation généralisée, il permet aux PME de gagner en compétitivité sur le marché de l’emploi et de s’aligner sur les offres souvent bien plus généreuses des grandes entreprises. Deuxièmement, ce congé parental de 24 semaines sera financé, mais il ne pourra pas s’imposer à tous de façon obligatoire, au niveau cantonal. On peut regretter cette impossibilité légale, mais c’est un avantage pour les PME, puisqu’elle permet, par exemple, une mise en œuvre adaptée aux capacités organisationnelles des plus petites entreprises qui pourraient voir leur modèle d’affaire mis en danger par un congé parental trop rigide.

Nous avons également entendu que les mères perdraient un droit acquis de deux semaines supplémentaires. Rappelons que l’initiative ne déroge pas au système actuel qui met uniquement en place le financement de deux semaines de congé supplémentaires pour les mères à Genève, sous réserve de l’accord de l’employeur. On ne peut ainsi parler d’un droit acquis. De plus, notre initiative prévoit également un congé initial de seize semaines pour les mères qui doivent donner leur accord pour transférer deux semaines si tel est le modèle voulu par la famille – étant précisé qu’elles peuvent inversement obtenir deux semaines supplémentaires avec accord de l’autre parent. Les mères ne sont ainsi pas prétéritées, bien au contraire.

Une autre originalité de ce congé parental est d’être inclusif et de refléter ainsi l’évolution de la notion de famille dans notre société. Il s’appliquera à tous les modèles familiaux, y compris aux parents de même sexe, adoptifs ou parents d’accueil qui sont aujourd’hui exclus de toute forme de congé. Une société libérale doit offrir à toutes et tous les mêmes opportunités.

Aurélien Barakat Afficher plus Membre du Comité directeur du Parti vert’libéral genevois

