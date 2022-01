Football – Sénégal et Guinée mettent un pied en huitièmes En faisant match nul pour leur deuxième rencontre dans la Coupe d’Afrique des nations, Sénégalais et Guinéens ont fait un pas vers la qualification. Afp/Sport-Center

Sadio Mané et les Sénégalais ont buté sur la défense guinéenne (ici Issiaga Sylla). AFP

Le Sénégal et la Guinée ne sont pas parvenus à se départager vendredi à Bafoussam (Cameroun) au terme d’un match nul et vierge (0-0) pour leur deuxième rencontre dans la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Aligné au centre de la défense guinéenne, le défenseur de Young Boys Mohamed Ali Camara a bien contenu les tentatives de l’attaque sénégalaise emmenée par Sadio Mané.

Dans le groupe B, avant la rencontre entre Zimbabwe et Malawi vendredi soir, les deux voisins ouest-africains, vainqueurs pour leur entrée dans la compétition, comptent chacun quatre points et la même différence de but (+1).

Sénégal et Guinée sont quasi qualifiés car les deux nations sont presque assurées de terminer à l’une des quatre places de meilleur troisièmes.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.