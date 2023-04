Bernard Bertossa, le père de la lutte contre la criminalité financière, avait désigné en son temps les principaux coupables: le législateur, les banques et les honorables fiduciaires comme il les appelait. S’il était encore à la tête du Ministère public genevois, il aurait probablement ajouté à sa courte liste «et certains avocats».

Depuis l’effondrement du secret bancaire, les banques et les fiduciaires n’osent plus toucher à de telles activités qui les exposent au pénal, poussant ainsi beaucoup d’avocats, grâce à leur insoumission au devoir de diligence, à devenir des architectes de la fraude fiscale, qui porte un nom si attachant «d’évasion fiscale». Qui n’a pas envie de s’évader?

En novembre 2010, quand la justice new-yorkaise avait attrapé un célèbre avocat genevois, il avait attribué la faute à sa secrétaire, qui aurait mal rempli les documents d’ouverture d’un compte. Avant de préciser plus tard qu’il n’avait pas désigné l’ayant droit économique parce que la banque ne le lui avait pas demandé. Sa profession l’avait protégé. S’il était M. Lambda, il aurait été poursuivi à New York, sinon à Genève, pour blanchiment d’argent et fraude fiscale aggravée.

«Le Ministère public aurait dû s’en prendre à eux, à ces auxiliaires de justice.»

L’on pensait que le procureur général de l’époque allait se précipiter au bureau de l’avocat à Genève pour le perquisitionner sans informer le bâtonnier, afin de vérifier si l’erreur de la secrétaire était unique. L’on pouvait s’attendre aussi du procureur en charge du dossier qu’il démissionne avec fracas, pour dénoncer l’immobilisme de son patron. Lui qui avait plaidé dans un article du journal «Le Temps» du mois de juin de la même année, en faveur de l’octroi au Conseil supérieur de la magistrature naissant, d’un pouvoir pour juger au besoin le peuple genevois! Mais notre petite République s’en était amusée et l’on a suivi l’affaire avec des rires gras.

Dans la récente affaire Steinmetz, où l’homme d’affaires a fait recours au TF contre sa condamnation en appel à Genève, le Ministère public n’a de cesse de répéter que le contrat entre le diamantaire et une épouse d’un président africain est un «pacte de corruption». Or, Monsieur Steinmetz est un spécialiste des petits cailloux et des nuances de couleurs, il n’est pas juriste. Il était conseillé par les meilleurs avocats pour rédiger ses contrats. Le Ministère public aurait dû s’en prendre à eux, à ces auxiliaires de justice qui ont rédigé un contrat problématique. Serait-il raisonnable de croire que M. Steinmetz avait consenti à conclure un contrat illégal?

De même, dans l’affaire de M. Drahi: le milliardaire vivant discrètement à Cologny, dans sa luxueuse villa qui a défrayé la chronique pendant sa construction, était conseillé par des avocats, qui ne pouvaient pas ignorer le lieu exact où devait se situer sa résidence fiscale. Pourtant, ils le déclaraient vivant ailleurs, en lui assurant une couverture juridique qui s’avère être insuffisante.

Certes, les avocats ne sont pas responsables des agissements de leurs clients, mais ils devraient subir les conséquences de leur avoir peint des chemins tortueux.

Helie Hanna Afficher plus Gérant de Hanna Family Office Sàrl, Genève.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.