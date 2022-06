La semaine s’annonce estivale, si ce n’est tropicale, mais nous devrions échapper à la canicule. Après la perturbation pluvio-orageuse, qui devrait rafraîchir la nuit de dimanche à lundi, les températures vont grimper.

MétéoSuisse promet des maximales de 27 à 30 degrés pour mardi, de 28 à 31 pour mercredi et de 29 à 32 pour jeudi, soit «des températures supérieures aux normes saisonnières». Et MeteoNews observe sur son site qu’une «forte chaleur pourrait s’installer durant le week-end prochain, avec des maximales entre 32 et 35 degrés, après un intermède plus lourd et orageux mercredi».