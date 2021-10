Déluge de mauvaises nouvelles – Semaine de turbulence pour les géants de la Tech Panne mondiale, bataille judiciaire, fuite massive de données, les derniers jours ont remis sur le tapis l’idée que les Facebook, Google et Amazon sont peut-être devenus trop grands. Olivier Wurlod

Frances Haugen, une ancienne chef de produit chez Facebook devenu e en quelques jours la lanceuse d’alerte la plus connue au monde. KEYSTONE

Ces derniers jours, une succession d’événements a secoué la planète tech mondiale, bousculant légèrement en Bourse certains géants du secteur. Panne mondiale, bataille judiciaire, fuite massive de données, cette série de turbulences concerne des milliards de gens. De quoi remettre sur le tapis l’idée que les titans américains de la Tech sont peut-être devenus trop grands. Résumé de cette semaine folle en quelques événements clés.

Samedi 2 octobre

Depuis son bannissement des réseaux sociaux, Trump ne cède pas et se bat en justice contre Facebook, Twitter et Google les accusant d’être responsables d’une «censure illégale et inconstitutionnelle».