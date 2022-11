Après quelques vagues de Covid, une grande partie de la population a pris conscience que la famille, le temps libre, se recentrer sur soi et son entourage sont source de réconfort et d’apaisement.

De cette période agitée, de nouveaux modes de pensée sont apparus progressivement. Alors que le rouleau compresseur économique retrouve un rythme de croisière effréné, nous nous retrouvons face à un dilemme: poursuivre dans cette voie de «décroissance» et se heurter à de multiples obstacles quotidiens ou reprendre sa vie comme si de rien n’était et laisser ses bonnes résolutions au placard?

Une partie de la solution se trouve près de chez nous. En effet, l’Espagne teste cette année la semaine de travail de quatre jours sans diminution de salaire et les résultats intermédiaires sont plutôt encourageants: une meilleure productivité, moins de présentéisme (être au travail sans être productif) et des employé·e·s heureux de pouvoir mieux répartir leur vie privée et professionnelle.

Outre l’Espagne, l’Angleterre teste actuellement cette formule avec des entreprises volontaires. Une préoccupation majeure pour le syndicat Syna qui milite pour une vie digne et un équilibre travail/famille correct. Rien ne sert de perdre sa vie à la gagner!

«En continuant à ce rythme, nous allons dans le mur. Les coûts de l’assistance sociale vont exploser.»

Cette mesure de quatre jours de travail est un réel progrès pour les deux parties. Bien qu’une partie du patronat issu de «l’ancien monde» soit réfractaire à cette nouveauté, les faits sont là et les dogmes vont gentiment se lézarder.

Le gain de productivité ne doit pas nous asservir mais au contraire nous libérer et de fait nous rendre plus efficaces tout en réduisant notre temps dévolu au travail.

En Suisse, où le temps de travail est de loin le plus élevé, les mentalités doivent changer: travailler moins mais mieux, travailler moins et ne plus être épuisé et finir en burn-out.

La souffrance au travail et l’épuisement sont des facteurs de coût exorbitants mais ce sujet reste tabou. En tant que syndicaliste, je vois tous les jours des personnes détruites par des rythmes effrénés, les entreprises exigent toujours plus avec une diminution drastique du personnel. Cette société nous asservit à petit feu et humainement ce n’est pas viable. En continuant à ce rythme, nous allons dans le mur. Les coûts de l’assistance sociale vont exploser.

Ayons le courage d’être humains et de prévoir le futur en changeant de mentalité. La Suisse doit être innovante et durable, en mettant l’humain au centre des préoccupations.

La semaine de quatre jours n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Un développement du télétravail avec de vraies règles, un congé parental sont d’autres exemples au service de la population afin de vivre en adéquation avec nos aspirations légitimes. La jeune génération aspire à plus de liberté et un meilleur équilibre, accompagnons intelligemment ces nouvelles aspirations.

Syna, après le congé paternité, se battra pour l’évolution des mentalités et une vie plus digne.

Alors pourquoi pas une semaine de quatre jours en Suisse? Le débat est lancé!

Fabrice Chaperon Afficher plus Responsable de Syna Genève, organisation interprofessionnelle de travailleuses et de travailleurs, active sur le plan national et indépendante de tout parti politique.

