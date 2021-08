Mesures sanitaires à l’école – Selon les parents d’élèves, le masque n’est pas l’enjeu de la rentrée Les familles aimeraient surtout que l’on réponde aux questions des jeunes sur le vaccin, et que les sorties de classe puissent reprendre. Sophie Simon

L’absence de testing de masse à l’école est regrettée par la Fédération des associations de parents d ’ élèves . ENRICO GASTALDELLO

À la rentrée, le port du masque sera généralisé pour les adultes et les élèves du secondaire II. La Fédération des associations de parents d’élèves de 15 à 19 ans a «un peu tiqué en voyant qu’il est imposé à tous sans distinction, confie Sophie Lhote, présidente de la FAPPO. Cela veut dire que les élèves qui ont fait l’effort de se faire vacciner continuent à avoir les mêmes conditions que l’année précédente. Mais en même temps, on ne veut pas stigmatiser ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc il vaut mieux que tout le monde mette le masque et que les cours aient lieu en présentiel.»