Sélection bachique – Revoilà le Glou Guide, l’annuaire des vins vivants Sixième édition du précieux vade-mecum des crus naturels: 200 topettes libres à prix câlins. Jérôme Estebe

La conquête de la topette déserte: la couverture du guide 2023. DR

On avait à peine éclusé le précédent que le nouveau déboule. Voudrait-on que nous roulions sous la table? Revoilà donc le Glou Guide, sixième du nom, le joyeux annuaire des vins naturels de France (surtout) et d’ailleurs (un peu). Comme l’an passé, l’ouvrage déroule 200 crus sélectionnés avec gourmandise et insoumission. Des crus à prix câlins, vinifiés sans soufre ni chimie, à partir de raisins cultivés en bio ou biodynamie. Bref, des vins naturels, comme on dit aujourd’hui.