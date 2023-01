VOYAGES | 8 jours – du 25 juin au 2 juillet 2023 – Séjour Thalasso à Pornic & découverte de Noirmoutier Partez à la découverte de la Loire-Atlantique, tout en profitant des bienfaits de la thalassothérapie dans un environnement naturel propice à la détente.

Séjour Thalasso à Pornic & découverte de Noirmoutier DR

Fort de ses 30 ans de savoir-faire, l’hôtel Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa**** se situe dans une crique préservée, dominant l’océan, à 15 min à pied du vieux port de Pornic, de son casino et de ses boutiques. Un lieu privilégié pour une parenthèse bien-être.

Le séjour inclut également :

1 promenade accompagnée pour découvrir Pornic

1 journée d'excursion à l’île de Noirmoutier avec balade guidée et déjeuner en crêperie

Du 25 juin au 2 juillet 2023

(8 jours/7 nuits)

Dès Fr. 2’290.- pour les abonnés

Espace forme – Pornic DR

Au Programme

Dimanche 25.06.2023 : GENÈVE – NANTES – PORNIC

Vol direct Genève – Nantes avec easyJet

Arrivée et accueil par le chauffeur de l’hôtel, puis transfert à votre hôtel à Pornic.

Apéritif de bienvenue.

Dîner à l’hôtel Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa ****.

Logement en chambre Littoral.

Lundi 26.06.2023 : DÉTENTE & THALASSO

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel.

Visite médicale et demi-journée de soins au centre Alliance Pornic Thalassothérapie.

Mardi 27.06.2023 : DÉTENTE & THALASSO

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel.

Demi-journée de soins au centre Alliance Pornic Thalassothérapie et temps libre à l’hôtel.

Mercredi 28.06.2023 : JOURNÉE D’EXCURSION POUR DÉCOUVRIR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

Après le petit déjeuner départ en bus avec un guide local pour découvrir toute la beauté de l’Ile de Noirmoutier, située à env. 50 min de route de Pornic et reliée au continent par un pont ou le fameux passage du Gois.

Déjeuner en crêperie inclus. Retour à l’hôtel en fin de journée. Temps libre et dîner au restaurant de l’hôtel.

Jeudi 29.06.2023 : DÉTENTE & THALASSO

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel.

Demi-journée de soins au centre Alliance Pornic Thalassothérapie et temps libre à l’hôtel.

Vendredi 30.06.2023: THALASSO & BALADE GUIDÉE À PORNIC

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel.

Le matin, soins au centre Alliance Pornic Thalassothérapie.

L’après-midi départ pour une balade guidée à la découverte de la jolie petite ville de Pornic.

Samedi 01.07.2023: DÉTENTE

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel.

Journée libre.

Dimanche 02.07.2023: PORNIC – NANTES – GENÈVE

Après le petit déjeuner, transfert de votre hôtel à l’aéroport de Nantes.

Vol retour sur Genève avec easyJet.



Pornic ©Christel Sagniez

Hébergements et centre de thalasso

PROGRAMME DE SOINS

Durant votre séjour, vous aurez l’occasion de découvrir les bienfaits de la thalassothérapie et les moments de détente qu’offrent les soins avec le programme Bien-être « Spéciale Tribune de Genève».

4 bains hydromassants aux algues ou aux huiles essentielles

2 douches apaisantes à affusion

2 séances de lit hydromassant ou de lit à vibration Andumédic

1 enveloppement d’algues

1 application de boue auto-chauffante ou d’argile des Moutiers

2 massages aromatiques aux huiles bio de 20 min

ALLIANCE PORNIC RESORT HÔTEL THALASSO & SPA ****

Faisant face à l’océan, cet établissement confortable offre 112 chambres spacieuses récemment rénovées avec terrasse ou balcon et équipées de téléphone direct, TV écran plat (TNT et câble), WiFi gratuit, plateau de courtoisie (thé, café, tisane à discrétion dans la chambre), coffre-fort, sèche-cheveux. Literie de qualité. Location de vélo à l’hôtel. Marche tonique matinale proposée par les coachs sportifs de la thalasso.

ALLIANCE PORNIC THALASSOTHÉRAPIE

Le magnifique Espace Forme, la terrasse vue mer, l’espace Spa à l’atmosphère zen sont résolument une invitation à la détente. Intégrée à l’hôtel, la thalassothérapie dispose de cabines équipées de matériel de dernière génération : Physioscan, Oligoscan, Miltaled… en complément des soins thalasso.

A disposition : Espace Forme ouvert de 9h à 20h, avec parcours aquatique de 350m2 chauffé à 33°C et bassin de natation d’eau de mer, sauna, hammam à l’eucalyptus, salle de relaxation, salles de fitness et de musculation. 60 cours collectifs par semaine et marche tonique matinale. Espace Spa avec nombreux soins à la carte : modelages et rituels du monde, massages ayurvédiques, soins beauté visage et beauté corps, …

Soins Thalasso - Pornic DR

Prix et prestations

Prix abonné par personne en chambre double Littoral : CHF 2'290.-

Non abonnés : CHF 2'690.-

Suppl. chambre individuelle : CHF 350.-

Suppl. chambre Océan : CHF 280.-/pers.

Suppl. chambre Grand Large : CHF 640.-/pers.

Groupe de min. 15 participants, max. 25 participants

Détail des prestations Afficher plus Le prix comprend: Vols directs easyJet au départ de Genève sur Nantes et retour

Bagage de 23kg en soute par personne

Transferts aéroport/hôtel et retour

7 nuits en chambre Littoral à l’hôtel Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa****

Apéritif de bienvenue • Demi-pension (petit déjeuner + repas du soir)

4 jours de cure « Spéciale Tamedia » (12 soins individuels)

Visite médicale

Accès libre durant tout votre séjour à l’espace Forme

1 journée d’excursion pour découvrir Noirmoutier (balade guidée sur l'île avec déjeuner inclus)

1 balade accompagnée pour découvrir Pornic

Accompagnement Destinations Santé au départ de la Suisse (dès 15 participants) Le prix ne comprend pas: Boissons, pourboires

Frais de dossier CHF 40.-

Prime par pers. obligatoire pour le système de couverture de la garantie de voyage légale (2.5‰)

Restaurant La Source – Pornic DR

Renseignements et réservation

1 / 11 Noirmoutier DR

Notre partenaire