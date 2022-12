Accident de la circulation – Seize véhicules endommagés à la rue Voltaire Un conducteur en état d’ébriété a perdu le contrôle de son véhicule dimanche matin, en direction de la Servette. Aucun blessé n’est à déplorer. Léa Frischknecht

Dimanche matin, un conducteur a percuté plusieurs scooters venus s’emboutir dans une voiture. DR

Les dégâts ne sont, heureusement, que matériels. Mais impressionnants. En tout, ce sont cinq vélos, cinq scooters et six voitures qui ont été endommagées dimanche matin, sur la rue Voltaire, à la hauteur du numéro 20. Six autos dont celle du conducteur, un homme âgé de 33 ans.

État d’ébriété

«Pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule vers 9 h 10», détaille Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. Il précise que l’homme était en état d’ébriété au moment des faits. Le véhicule a d’abord percuté des agrafes (ndlr: poteaux métalliques pour cadenasser les vélos), emportant avec lui plusieurs bicyclettes. La voiture a ensuite embouti l’îlot central avant de terminer sa course dans cinq scooters stationnés.

Selon un témoin sur place, il restait, deux heures après l’accident, «des projections de toutes sortes sur 50 mètres». La rue Voltaire a été fermée à la circulation durant deux heures avant de rouvrir vers 11 h 15.

Les dégâts restants, deux heures après l’accident, sur la rue Voltaire. DR

