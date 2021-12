Jugement rendu au Tribunal criminel – Seize ans de prison pour l’assassin des Libellules Les juges ont écarté la préméditation, mais sanctionné un acte «particulièrement odieux». Luca Di Stefano

Après une dispute insignifiante, l’homme a tiré onze fois sur Hakim. Patrick Tondeux

Un «acharnement singulier», «une mise à mort froide et terrifiante», mais pas de préméditation. Après une semaine d’audiences, les juges du Tribunal criminel ont rendu leur verdict dans l’affaire de l’homicide des Libellules. Celui qui se faisait appeler Tino, 42 ans aujourd’hui, écope d’une peine de prison de 16 ans pour assassinat. Une sanction légèrement réduite compte tenu du temps que le dossier a mis avant d’être jugé – 5 ans et demi – et de la responsabilité «légèrement restreinte» de l’accusé, du fait de son trouble psychiatrique.

Hakim a vécu «l’indicible»