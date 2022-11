Âmes sensibles s’abstenir. Ne lisez pas ces lignes, elles risquent de vous déprimer. On pourrait bien sûr vous entretenir des joies et beautés de cet été indien qui n’en finit plus de durer à défaut d’être durable. Mais avouons que si on regarde l’actualité en face, elle est peu ragoûtante. Rarement, on a assisté à un tel enchaînement de séismes en tous genres.

Il y a… la guerre qui se prolonge en Ukraine, sans issue envisageable à cette heure, si ce n’est celle d’une déflagration nucléaire ordonnée par Poutine s’il se trouve acculé. Le lancement tout à fait inédit de 26 missiles balistiques par la Corée du Nord en direction du Sud alors que Pyongyang s’apprête à réaliser un nouveau test d’arme nucléaire. Un niveau de menace d’une intensité exceptionnelle exercée par la Chine envers Taïwan sur fond de crispations croissantes entre Pékin et Washington. La répression forcenée des manifestations en Iran qui a enterré l’accord sur le nucléaire. À quoi on peut ajouter les catastrophes dites «naturelles», par exemple les inondations sans précédent qui ont noyé un tiers du territoire pakistanais et défait la vie de 33 millions de personnes. La crise économique qui se pointe en Europe sous le coup d’une inflation galopante. La crise énergétique qui se précise pour l’hiver et, selon son ampleur, menace d’immobiliser la production dans les secteurs les plus énergivores. La relance, en parallèle, d’une production d’énergie fossile hautement polluante ou encore le retour en grâce du nucléaire aux mille risques.

«Il n’existe en vérité que deux voies possibles pour le citoyen ordinaire face à l’avalanche de mauvaises nouvelles.»

Dans le champ politique, l’arrivée au pouvoir de la droite extrême, voire fascisante, en Italie, et en Suède, se montre tout aussi peu rassurante. En Israël, on assiste au retour de «Bibi» Netanyahou, accusé de corruption et soutenu par les ultra-orthodoxes en pleine ascension. Aux États-Unis, la perspective des élections des «midterms» fait remonter la haine et la violence des «trumpistes» qui nient les fondements mêmes de la démocratie américaine. Une bonne nouvelle: Lula a éliminé Bolsonaro.

Enfin, ce dimanche se tient la COP 27 dont l’échec quasi programmé nous rapprochera un peu plus du seuil au-delà duquel la planète sera en péril. À Genève, deux nouveaux rapports scientifiques publiés par l’ONU constatent que la planète se dirige, à l’aune des mesures prises actuellement, vers une hausse de la température de 2,8 degrés par rapport à l’ère préindustrielle, soit presque le double de la limite de 1,5 degré fixée pour éviter la catastrophe. N’en jetons plus. La liste bien que très incomplète se révèle vertigineuse. «Résister au fatalisme mortifère», incitait «Le Monde» en titre d’un récent éditorial sur le climat. Mais comment?

Il n’existe en vérité que deux voies possibles pour le citoyen ordinaire face à l’avalanche de mauvaises nouvelles. La première est de chercher à se mettre à l’abri en se coupant de la réalité. Cette option a le vent en poupe à en croire des études récentes du Reuters Institute ainsi que, au niveau suisse, de l’Université de Zurich. 38% des citoyens sondés dans plus de quarante pays affirment s’isoler d’une partie de l’information parce que celle-ci est déprimante et parce que leur confiance dans les médias s’érode. En Suisse, l’étude fög d’Uni Zurich considère que 38% de la population est «indigente en information». L’autre option est d’affronter la réalité et de débattre, d’agir et de s’impliquer selon ses moyens. Car en démocratie, l’action collective et l’engagement citoyen comptent. Plus que jamais, l’opinion publique pèse sur les décisions des gouvernements. Le sentiment d’impuissance est légitime, le déni de réalité, voire de vérité, est compréhensible. Mais juste dire non à l’information et fermer les yeux ne sauvera ni le poisson rouge du salon, ni la planète.

Pierre Ruetschi Afficher plus Directeur exécutif du Club suisse de la presse.

