Coupe du monde féminine 2023 – Séisme au Mondial: les USA éliminés après un final de folie Les Etats-Unis, doubles champions du monde en titre, se sont inclinés contre la Suède aux tirs au but (0-0 ap, 4-5 tab), dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine.

Lindsey Horan, Alyssa Naeher et les Etats-Unis ont vu leur parcours s’arrêter en huitièmes de finale au Mondial. AFP

Les Etats-Unis, doubles tenants du titre, ont été éliminés du Mondial féminin dès les 8es de finale, par la Suède (0-0, 5-4 tab), dimanche à Melbourne, au terme d’une séance de tirs au but à rebondissements.

Après un échec de la superstar Megan Rapinoe, la jeune Sophia Smith a raté le cadre sur la balle de qualification des Américaines, à la cinquième tentative de son équipe.

Deux tours plus tard, Lina Hurtig a donné la victoire à sa sélection, après validation par l’arbitrage vidéo (VAR) pour vérifier que le ballon avait bien franchi la ligne.

La gardienne américaine Alyssa Naeher qui, chose rarissime, avait marqué un peu plus tôt, en tant que sixième tireuse, était bien sur la trajectoire, mais il lui a manqué une poignée de millimètres pour empêcher la frappe de rentrer.

Ce scénario fou scelle la sortie par la petite porte de Team USA, sur le podium des huit éditions disputées jusque-là, d’un tournoi qui confirme les progrès de ses rivales à ses dépens.

Le triplé, un exploit qu’aucune équipe, femmes et hommes confondus, n’a encore réalisé, était une montagne trop haute pour la première nation au classement mondiale, exposée à une concurrence de plus en plus intense.

Paradoxalement, les Américaines ont accompli leur performance la plus aboutie de la compétition contre la Suède, trois victoires sur trois jusque-là, après une phase de groupes décevante.

Mais le collectif de Vlatko Andonovski, qui a misé sur la jeunesse en l’absence de l’ossature de la génération titrée en 2015 et 2019, entre départs à la retraite et blessures, a manqué de consistance et d’efficacité face à une équipe plus rodée.

Musovic ultra décisive

L’ambitieuse Suède, troisième nation mondiale, jouera contre le Japon, vendredi à Auckland, pour une place dans le dernier carré.

Les vices-championnes olympiques en titre, souvent bien placées mais jamais gagnantes, s’appuient sur une défense de fer, incarnée par leur gardienne Zecira Musovic, qui a livré un grand match, avec onze arrêts. La joueuse de Chelsea a sorti deux parades décisives, sur une reprise canon de Lindsey Horan (53e) et une tête d’Alex Morgan (89e), qui ont maintenu à flots ses coéquipières repliées devant leur but. Elle a remis ça durant la prolongation, encore face à Morgan (96e), puis Lynn Williams (101e).

Le scénario est terrible pour les Américaines, critiquées de toutes parts avant la rencontre, qui ont relevé la tête sur le terrain. Horan, de la tête, avait cru tromper Musovic, mais sa tête a trouvé la barre transversale, à la suite d’un corner (34e). Ces occasions ont illustré autant la réaction d’orgueil des Américaines, que le manque d’efficacité qui les poursuit depuis le début du tournoi.

Les buteuses stars Alex Morgan et Sophia Smith, désignée meilleure joueuse du championnat états-unien la saison passée, n’ont pas apporté le coup de grâce attendu, exposant leurs coéquipières à un retour des Suédoises en fin de match.

Team USA a finalement craqué aux tirs en but, comme en finale de l’édition 2011 qu’elles avait perdue contre le Japon.

AFP

