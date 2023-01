Basket – Sefolosha n’a rien perdu, Vevey en finale Les Veveysans ont fait la différence en deuxième mi-temps contre Union Neuchâtel (75-60) et défieront Massagno dimanche. Jérémy Santallo Montreux

Thabo Sefolosha dans ses oeuvres keystone-sda.ch

C'était l'événement de ce début de week-end sur la Riviera. A l'occasion de la seconde demi-finale du «Final Four» de la SBL Cup, Thabo Sefolosha a repris le cours de sa carrière, chez lui, deux jours après l'annonce de son come-back. Et le Vaudois de 38 ans a démontré qu'il en avait encore largement sous le pied lors du succès de son équipe de Vevey face à Union Neuchâtel (75-60). Les joueurs de Niksa Bavcevic disputeront le trophée à Massagno dimanche en finale.

Forcément scruté trois années après son dernier match NBA avec les Houston Rockets, la nouvelle recrue du VRB a réalisé une prestation pleine, éteignant le top scoreur neuchâtelois Dalan Ancrum (12 points à 4/16 au tir) et noircissant la ligne de statistiques à sa manière avec 14 points, 10 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions, 10 fautes provoquées pour une évaluation totale de 27. Avec la victoire au bout, on peut parler d'un retour au jeu plus que réussi.



Il n'est jamais facile d'intégrer un joueur, qui plus est de ce calibre, en cours de saison. Alors pendant une mi-temps, Vevey a cherché le bon tempo, notamment offensivement. Mais les cadres du vestiaires sont montés en régime dans l'intensité en revenant des vestiaires, à l’image du capitaine Dubas, et la courte rotation neuchâteloise a explosé en vol au début du 4e quart-temps. Voilà le VRB en finale et la Riviera qui reprendra une dose de Sefolosha dimanche.

