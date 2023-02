Football international – Seferovic, le fol itinéraire d’un enfant pas toujours gâté Héros national durant le dernier Euro, l’attaquant de l’équipe de Suisse est au creux de la vague. Sa nouvelle mission? Éviter la relégation avec le Celta Vigo. Simon Meier

À bientôt 31 ans, Haris Seferovic s’apprête à connaître son dixième club pro. KEYSTONE

Voilà ce qu’on appelle un parcours. Une trajectoire folle, dans les méandres de laquelle on se perd à force de sous-peser la part de gloire ou de désillusion. Haris Seferovic, un an et demi après son doublé historique à l’Euro contre la France, est retombé dans une ornière et plutôt trois fois qu’une.