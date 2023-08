Sécurité routière à Genève – À 143 km/h au lieu de 60 au quai de Cologny La police a arrêté plusieurs automobilistes coupables de graves excès de vitesse sur ce tronçon. Ils seront mis à la disposition du Ministère public. Antoine Grosjean

La police a multiplié les contrôles de vitesse au quai de Cologny cet été, ce qui lui a permis de prendre plusieurs automobilistes en grave excès de vitesse. Christian BONZON

Plus de 80 km/h d’excès de vitesse! Bonne pioche pour la police cantonale genevoise, qui a multiplié les contrôles de vitesse cet été sur le quai de Cologny. Cela lui a permis de coincer plusieurs automobilistes coupables de graves infractions au code de la route. L’un d’eux roulait à 143 km/h sur ce tronçon limité à 60.

Après avoir reçu depuis le début de l’été de nombreuses plaintes de citoyens déplorant des problèmes de bruit, d’excès de vitesse et diverses infractions routières au quai de Cologny – plus précisément à la hauteur du pavillon de Ruth – la police y a installé un radar mobile et un semi-stationnaire afin de contrôler la vitesse.

Cas soumis à Via sicura

Plusieurs véhicules ont été flashés en excès de vitesse. Trois d’entre eux ont roulé tellement plus vite que la limite autorisée, que leur cas est soumis à la procédure Via sicura, qui peut aboutir à des peines de prison et de longs retraits de permis pour les chauffards.



Le 5 août, une voiture a été contrôlée à 132 km/h au lieu des 60 km/h autorisés au quai de Cologny. Le 6, un autre véhicule a été flashé à 113 km/h, et le 7 août, une voiture a même été jusqu’à 143 km/h. Les conducteurs ou conductrices fautifs seront entendus par la police, puis seront mis à disposition du Ministère public, indique le service de presse de la police cantonale, qui prévient que vu la gravité de ces excès, et afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publiques, des contrôles réguliers continueront d’être effectués, notamment sur le quai de Cologny.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.