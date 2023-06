Lors du Sommet de Vilnius qui se tiendra dans quelques jours, une forte pression sera exercée sur les membres de l’OTAN pour qu’ils offrent une perspective claire concernant des garanties de sécurité pour l’Ukraine. Des garanties solides sont une condition politique indispensable pour que le gouvernement ukrainien envisage un retour à la table des négociations.

Plus largement, la question des garanties de sécurité est primordiale pour l’Ukraine et la sécurité en Europe. Nous voulons nous assurer qu’une invasion russe ne se reproduise pas à l’avenir!

Différentes options peuvent être envisagées pour atteindre cet objectif. Les Ukrainiens sont clairement en faveur d’un format plus protecteur que le Mémorandum de Budapest de 1994.

Au début de la guerre, lors des négociations à Minsk et Istanbul, l’idée d’offrir des garanties de sécurité par le biais d’un traité multilatéral entre tous les États du P-5 et quelques autres États a été évoquée. Cependant, cette idée a été abandonnée après les atrocités commises à Bucha, Kramatorsk et ailleurs.

«Une proposition consiste à armer l’Ukraine de manière conséquente, suivant le modèle israélien, renforçant ainsi sa force de dissuasion face à la Russie.»

Aujourd’hui, le président Zelensky exprime souvent son souhait d’adhérer à l’OTAN, considérant cela comme la solution préférée pour Kiev. Cependant, il est important de se demander si les principaux membres de l’OTAN sont vraiment disposés à offrir la protection de l’article 5 du Traité de Washington à l’Ukraine.

Une autre proposition consiste à armer et former l’Ukraine de manière conséquente, suivant le modèle israélien, renforçant ainsi sa force de dissuasion face à la Russie. Des accords bilatéraux avec les principaux pays occidentaux tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France pourraient être établis afin de coordonner le soutien militaire à l’autodéfense ukrainienne. Cette approche refléterait la réalité actuelle avec un apport militaire exhaustif, mais serait réglementée et donc prévisible. Seule la présence des soldats étrangers sur sol ukrainien serait exclue.

Des accords «flexilatéraux» pourraient également être conclus, offrant une assistance économique ainsi que des garanties de sécurité financières. L’ensemble de ces mesures pourrait être intégré dans un cadre politique plus large ou un mécanisme de coordination stratégique, renforçant ainsi la capacité de l’Ukraine à se défendre et modifiant les calculs stratégiques de la Russie quant à la violation de la souveraineté ukrainienne.

Or, le seuil politique pour revenir à la table des négociations pourrait être plus bas avec des garanties de sécurité solides pour l’Ukraine. En effet, cette dernière pourrait simplement conclure des accords avec ses alliés garantissant sa protection, au lieu de négocier directement avec la Russie.

Actuellement, les deux parties sont convaincues qu’elles peuvent remporter une victoire décisive sur le champ de bataille. Toutefois, les experts réfléchissent à ce qu’il se produirait si les deux parties atteignaient un état d’épuisement militaire, politique et économique d’ici à la fin de l’année.Une proposition intéressante a été avancée: une stratégie à deux volets. Elle vise d’abord à renforcer la capacité militaire de l’Ukraine par tous les moyens afin de libérer les territoires occupés.

Ensuite, lorsque les combats s’achèveront en raison de l’épuisement militaire, à amener Moscou et Kiev à la table des négociations.

Il est donc primordial de commencer à réfléchir aux éventuelles modalités d’un cessez-le-feu négocié.

Thomas Greminger Afficher plus Ambassadeur, directeur du Centre de Genève pour la politique de sécurité DR

