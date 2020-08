Lettre du jour – Sécurité aérienne indispensable Opinion Courrier des lecteurs

VANESSA CARDOSO

Laconnex, 20 août

À Genève, nous pourrions avoir le sentiment d’être moins concernés que d’autres cantons par l’achat des avions de combat. Et pourtant, c’est bien l’inverse! L’aéroport, les conférences internationales et les organisations internationales, tous ces éléments qui font la spécificité de notre canton ont des besoins sécuritaires élevés. Et la protection aérienne est un aspect fondamental de cette sécurité.

L’achat de nouveaux avions de combat est indispensable pour remplir à l’avenir aussi cette mission de sécurité aérienne. Le canton de Genève en bénéficiera directement. Depuis plus de cent cinquante ans, la Suisse accueille régulièrement aussi bien des conférences internationales que des institutions. Genève est un des plus importants centres pour la gouvernance mondiale. Ce multilatéralisme est possible grâce à la présence de nombreux États, d’organisations internationales et non gouvernementales. Ces organisations contribuent grandement, depuis notre territoire, à la construction d’un monde meilleur. C’est notre sûreté qui contribue à l’attractivité de notre pays en tant que haut lieu de la diplomatie internationale et de la promotion de la paix.

Sans avions de combat performants, la Suisse ne sera plus en mesure d’assurer elle-même la sécurité de son espace aérien et la tenue des grands événements internationaux, tels que les conférences de paix notamment de la Syrie à Genève seraient fortement remis en cause.

Concrètement, le risque est que nous perdions notre place de capitale internationale au détriment d’un autre État, qui lui serait en capacité d’apporter une sécurité jugée conforme. Pour les entreprises comme pour les organisations internationales, le choix d’implantation tient toujours compte des questions de sécurité. Elle est un gage de crédibilité.

En acquérant de nouveaux avions, la Suisse renforcera sa réputation et sa crédibilité comme État hôte des conférences et organisations internationales, mais sera également en mesure de se défendre elle-même.

Pour promouvoir la paix, il faut aussi être capable de la protéger soi-même.

Simone de Montmollin, Conseillère nationale PLR