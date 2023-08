Secours genevois – Les appels au 144 bondissent de 30% à cause de la chaleur Un nombre exceptionnel d’ambulances est mobilisé chaque jour, les urgences hospitalières sont aussi très sollicitées. Les aînés sont les plus touchés. Aurélie Toninato

AFP

La canicule met en surchauffe les services de secours! Le nombre d’appels à la centrale d’urgence du 144 a ainsi bondi de 30%, atteignant quelque 350 coups de fil par jour, a rapporté «Léman bleu». «La chaleur a un impact très net sur le volume de nos activités, confirme Robert Larribau, médecin responsable du 144. Près d’une centaine d’ambulances sont engagées au quotidien habituellement, or nous avons atteint le chiffre de 140 à 150, ces derniers jours.» Et mercredi, ce sont même165 véhicules qui ont été mobilisés: «C’est un niveau rare, et jamais atteint en août.»

Le volume d’intervention, sur l’espace privé comme public, a pris l’ascenseur à cause de la multiplication de problèmes cardiaques, de syncopes et de déshydratations. «Les personnes vulnérables, comme les aînés ou celles qui souffrent de maladies chroniques, sont les plus touchées.» Le responsable note que l’activité traumatologique - accidents - est aussi plus importante, car le nombre de personnes évoluant en extérieur est élevé. Tout comme le nombre d’interventions nocturnes des secours: «C’est un samedi soir tous les jours!»

Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la fréquentation des urgences est également soutenue, confie le service de communication: «La canicule provoque surtout des décompensations de personnes fragilisées par des maladies chroniques. Certaines sont hospitalisées, d’autres peuvent rentrer chez elles après avoir été stabilisées.»

L’Hôpital s’attend encore à une activité intense «car l’augmentation des consultations en lien avec la canicule a toujours quelques jours de décalage. La chaleur met du temps à éprouver la résistance des organismes, notamment chez les personnes âgées. On considère en général un décalage de quatre à sept jours post début de canicule.»

Mécanismes des aînés moins performants

Si les températures élevées représentent un risque pour tous, elles menacent particulièrement les personnes âgées, dont la capacité d’adaptation est moindre pour des raisons physiologiques, comme l’explique François Herrmann, médecin adjoint spécialisé en gériatrie aux HUG.

Notre organisme doit maintenir une température optimum, entre 36,5 et 37,2 degrés, pour assurer le bon fonctionnement du métabolisme. L’être humain dispose de plusieurs moyens pour perdre de la chaleur: par le rayonnement - émission de chaleur -, la conduction - un pied nu sur un carrelage -, la convection - immersion dans de l’eau ou courant d’air - et par évaporation - la transpiration.

«Les personnes âgées ressentent en général moins la sensation de soif, et des troubles cognitifs peuvent faire oublier de boire ou de se mettre à l’ombre.» François Herrmann, médecin adjoint spécialisé en gériatrie aux HUG

Mais avec l’âge, certains mécanismes deviennent moins performants. «La transpiration, par exemple, est liée aux glandes sudoripares, détaille François Herrmann, coauteur de l’une des premières études sur les effets de la canicule de 2003 sur la mortalité en Suisse et en Europe. Souvent, chez les personnes âgées, la structure de la peau s’atrophie et certaines glandes disparaissent. À chaleur égale, un aîné transpirera moins qu’un jeune, et se refroidira donc moins.»

Ensuite, pour évacuer la chaleur, le rythme cardiaque va augmenter afin d’accélérer le déplacement du sang des organes centraux vers la peau pour qu’il puisse se rafraîchir. Cette accélération est aussi permise par la dilatation des vaisseaux sanguins. «Or, les vaisseaux des aînés sont souvent plus rigides, donc leur expansion est limitée», relève le spécialiste. Résultat: la machine ne se refroidit pas assez et alors, stressé, le cœur va continuer de s’emballer. De quoi causer des palpitations, voire des problèmes cardiovasculaires.

De plus, la capacité à augmenter la fréquence cardiaque étant réduite, le cerveau est moins bien irrigué, ce qui peut déclencher des vertiges, voire des évanouissements.

L’importance de l’eau et du sel

Autre problème: «Les personnes âgées ressentent en général moins la sensation de soif, et des troubles cognitifs peuvent faire oublier de boire ou de se mettre à l’ombre.» Or, en transpirant, on perd de l’eau et du sel, et cela complique le travail des reins. Ils doivent réaliser leurs tâches avec moins d’eau, alors qu’avec le vieillissement, certains de leurs composants sont moins performants.

Ce manque de liquide peut également entraîner une hypotension - baisse de la pression artérielle - et quand le sang est plus épais, il coagule plus facilement, ce qui augmente les risques de complications cardiovasculaires associés aux thromboses.

Enfin, un manque d’apport en sel se traduira par un niveau de sodium trop bas dans le sang qui peut contribuer aux symptômes associés au coup de chaleur – maux de tête, malaise, température corporelle élevée, faiblesse avec confusion, vertiges, nausées ou encore crampes musculaires. En cas de symptômes, il faut agir immédiatement, faire boire et rafraîchir la personne.

Pas de douche glacée

Pour limiter au maximum tous ces risques, le gériatre rappelle les conseils d’usage: boire sans exigence de quantité – si les urines sont claires, c’est qu’on boit en général assez - tout en consommant des aliments salés, aérer le logement la nuit, éviter de sortir et de faire du sport aux heures chaudes. Idem pour la douche glacée «car l’organisme, confronté au froid, va oublier qu’il fait chaud hors de la salle de bains et va se réchauffer… Mieux vaut une douche tiède et rester humide en sortant pour bénéficier de l’évaporation qui va rafraîchir.»

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.