Brillante à l’US Open Juniors – Sebastianna Scilipoti a vécu un tournoi de rêve Demi-finaliste à New York, la tenniswoman genevoise de 18 ans a franchi un palier sur lequel elle espère capitaliser. Brice Cheneval

Sebastianna Scilipoti a obtenu à l’US Open son meilleur résultat en Grand Chelem. DR

À l’autre bout du fil, depuis New York, Sebastianna Scilipoti laisse facilement deviner son sourire. La Genevoise de 18 ans vient de boucler la plus belle semaine de sa très jeune carrière. Engagée dans le tableau junior de l’US Open, elle s’est hissée jusqu’en demi-finales. De loin son meilleur résultat en Grand Chelem, après deux participations à Roland-Garros soldées par des sorties au 1er et 3e tours ainsi qu’un 1er tour à Wimbledon.

À chaud, la déception dominait suite à l’élimination subie face à la Biélorusse Kristina Dmitruk (1-6, 2-6). «Je n’ai pas fait un bon match, déplore-t-elle. Il m’a manqué du jus, physiquement et mentalement. Mais ce n’est pas une excuse, il fallait répondre présent et elle a juste été meilleure ce jour-là. Elle m’a fait déjouer et je n’ai pas réussi à m’adapter à son jeu.»