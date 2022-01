Grand Conseil – Séance de rodage pour le parlement dans sa toute nouvelle salle Quatre initiatives ont donné lieu à de beaux affrontements. Marc Bretton

Plantages informatiques et interruptions techniques ont émaillé le début de la séance hier soir. KEYSTONE

Soirée historique au Grand Conseil, mais un peu douloureuse aussi. Alors que le parlement étrennait sa salle de réunion, plantages informatiques et interruptions techniques aussi diverses qu’inévitables ont émaillé le début de la séance. De leur côté, les journalistes ont eu aussi leurs petits ennuis. Depuis leur tribune réservée, ils se sont aperçus que suivre les débats en contrebas était un défi. L’interruption d’un débat sur l’arborisation du canton, qui devrait reprendre dans un bon mois, a été le coup de grâce. Finalement, rien ne vaut un débat suivi à la télévision depuis chez soi, pas vrai? Oui, sauf quand le réseau de l’État tombe à 22 h.

Abo Reportage Le nouveau navire du Grand Conseil sera inauguré jeudi Mais il en fallait plus pour démoraliser les députés. En début de soirée, après avoir voté une pluie d’urgences, les élus ont fait franchir quelques étapes à quatre initiatives sur le long chemin législatif. L’initiative «Pour l’abolition des rentes à vie du Conseil d’État», votée par le peuple en novembre, a été renvoyée en Commission des finances pour être concrétisée, avant la fin de la législature, ont insisté des députés, sans être très sûrs que ce serait possible. «Le Conseil d’État fera son travail», a aussitôt promis la ministre des Finances, Nathalie Fontanet. Les trois autres textes ont aussi été renvoyés, parfois après de vifs débats. Celui de la droite sur l’impôt auto, celui de la gauche «Contre le virus des inégalités» ont donné lieu à des échanges droite-gauche très classiques, «un avant-goût de la campagne électorale de 2023», a relevé avec gourmandise le député PLR Alexandre de Senarclens. Leur aigreur relativisera néanmoins les attentes de ceux qui espéraient que la nouvelle architecture du parlement changerait les habitudes de ses utilisateurs.

«On ne peut pas accepter qu’une seule ou quelques personnes puissent bloquer un projet d’intérêt public.» Antonio Hodgers, Conseiller d’État

En début de séance, les députés ont déclaré d’utilité publique un projet visant à construire 70 logements au chemin de la Chevillarde à Chêne-Bougeries, mettant fin à une longue saga politico-judiciaire. «Il s’agit ici d’une expropriation de servitudes de voisins de la parcelle concernée par l’aménagement», précise le conseiller d’État Antonio Hodgers, chargé du Département du territoire. «On ne peut pas accepter qu’une seule ou quelques personnes puissent bloquer un projet d’intérêt public.» À l’UDC, on n’est pas d’accord. Au PLR, mitigé, mais le vote passe par 61 oui, contre 8 non et 25 abstentions.

Peu avant 19 h, un intéressant débat a été interrompu. Réunissant un projet de loi de l’élu indépendant Guy Mettan, qui demande l’interdiction de l’abattage d’arbres de plus de 50 cm de circonférence à 1 mètre du sol dans le canton, et divers textes contre le réchauffement climatique, il démontre combien il est difficile d’équilibrer la production de logements et l’écologie. Ce débat devrait reprendre dans un mois. À ce stade, on semble se diriger vers une réduction drastique des ambitions des textes proposés.

En fin de soirée, les députés ont remanié la loi cantonale sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires.

