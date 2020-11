Solutions – Se réchauffer sans énergies fossiles Comment chauffer les terrasses de manière écologique ? Les tenanciers de bars et restaurants auront jusqu’au 30 novembre pour répondre à cette question. Théo Allegrezza

L’Hôtel Métropole fait partie de ceux, à Genève, qui recourent au chauffage à pellets pour leur terrasse. Laurent Guiraud

On a tendance à l’oublier sous cette avalanche de mauvaises nouvelles et de fermetures: les bars et les restaurants rouvriront. Du moins ceux qui survivront à ce second semi-confinement prévu, à ce stade, jusqu’au 30 novembre. Pour venir en aide aux tenanciers, des municipalités, à l’instar de la Ville de Genève, leur avaient permis de garder leur terrasse ouverte durant l’hiver afin de «compenser à l’extérieur ce qu’ils perdent à l’intérieur».

Seulement voilà, il est interdit de recourir aux énergies fossiles. Selon la loi cantonale, le chauffage «d’endroits ouverts» doit se faire exclusivement à l’aide d’énergies renouvelables. Exit donc le gaz et le mazout.