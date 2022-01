Effets pervers des benzodiazépines – Se libérer des calmants et somnifères Un usage prolongé de ces médicaments peut engendrer une dépendance. Une étude franco-suisse vise à aider les participants à arrêter et à perfectionner les méthodes de sevrage. Marie Nicollier

Les benzodiazépines sont p rescrit e s pour le traitement des troubles anxieux et du sommeil . Le sevrage s’avère difficile. Manuel Perrin

Valium, Tranxilium, Seresta, Xanax, Temesta, Stilnox, Imovane… Les benzodiazépines et substances apparentées sont des tranquillisants et somnifères prescrits contre l’anxiété et l’insomnie. Ils doivent en général être pris pendant une durée de deux à quatre semaines. Dans les faits, la limite est souvent largement dépassée. Un consommateur sur dix en prendrait depuis des années… Avec le risque de développer une dépendance. Au fil du temps, les molécules font moins d’effet. Il faut augmenter les doses.