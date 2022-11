La question verte – Se laver les cheveux avec un minimum d’eau, c’est possible? Il n’est pas toujours simple d’économiser de l’eau pour se laver les cheveux. Mais de plus en plus d’astuces émergent. Namya Bourban

Louiza

Petite douche en même pas cinq minutes et l’affaire est réglée. Avec des cheveux à laver, c’est une tout autre histoire. Frotter, masser le crâne, démêler, laisser poser, tant d’étapes qui font que, forcément, on passe beaucoup de temps sous la douche. Indéniablement, l’eau coule et s’échappe dans le fond de la baignoire. Et ce ne sont pas les raisons qui manquent pour nous pousser à faire des efforts et limiter notre consommation en or bleu entre crises climatique et énergétique.