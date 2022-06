À partir de minuit, en semaine, le Conseil administratif considère que c’est le droit au sommeil qui prime. Celles et ceux qui veulent continuer à boire un verre peuvent toujours le faire, mais à l’intérieur des établissements publics. Le vendredi et le samedi soir, pas de changement: la soirée peut se prolonger sur les terrasses jusqu’à 2 heures du matin.

Cette mesure est moins restrictive que ce qui est pratiqué dans de nombreuses villes suisses, où les terrasses ferment à minuit, y compris le week-end (Carouge, Lausanne ou Zurich). Elle est le résultat, après consultation des parties prenantes concernées et notamment de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève (SCRHG), qui représente près de 1500 établissements, d’un compromis équilibré et nécessaire entre des intérêts divergents: le droit au sommeil des riverains qui demandaient une fermeture à 23, voire 22 heures y compris le week-end, la liberté économique des cafés-restaurants, le souhait de la population et des touristes d’avoir un centre-ville vivant et animé.

Le bruit est un problème de santé publique. Selon la stratégie cantonale de protection contre le bruit publiée en 2021, plus de 40% de la population genevoise souffre des nuisances sonores. Bien évidemment, cette situation n’est pas liée uniquement aux 1500 terrasses du territoire municipal. Le bruit routier et les regroupements dans l’espace public sont aussi source de nombreux désagréments. Mais les terrasses font partie du problème, et donc d’une partie de la solution.

Les autorités municipales ne peuvent pas demander aux milliers d’habitants concernés de déménager en campagne. Elles doivent opérer des choix permettant d’assurer une cohabitation aussi harmonieuse que possible entre usagers de l’espace public et habitants. Car habiter en ville ne signifie pas que l’on doit être condamné à des nuits blanches.

Cette modification des horaires des terrasses jusqu’à 2 heures et le déménagement – dès 2023 – des forains du quai Wilson à la plaine de Plainpalais ne font pas de Genève une ville morte, comme le clame une minorité bruyante. Ces dernières semaines, Genève a vibré au rythme d’événements culturels, sportifs, populaires et festifs que beaucoup d’autres villes suisses nous envient: Cirque du Soleil, Mapping Festival, matches de l’équipe suisse de football contre l’Espagne et le Portugal, Geneva Street Food Festival, Fête de la musique. En début d’année, c’est Le Chat de Philippe Geluck qui s’est invité sur les quais, sans oublier le Marché de Noël ou le festival Geneva Lux durant l’hiver pour ne citer qu’eux. Cet été, Musique en été, Bronzette, La Canopée ou encore la projection des matches de l’Euro féminin de foot animeront les quais. Et c’est sans compter sur la scène culturelle foisonnante dans notre ville.

Personne ne veut priver les Genevois·e·s du plaisir de se réunir en semaine autour d’un verre en terrasse, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de la santé du voisinage.

Marie Barbey-Chappuis Afficher plus LUCIEN FORTUNATI

