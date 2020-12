Un dauphin qui a de l’appétit – Se demander si Chênois peut reconquérir le titre n’est plus une question saugrenue L’équipe genevoise n’a jamais été aussi bien classée à Noël depuis huit ans. Elle vient d’aligner trois succès convaincants et est prête à défier Amriswil, son plus redoutable adversaire. Pascal Bornand

Du haut de ses 36 ans, Dejan Radic est le pilier de l’équipe genevoise. Comme Chênois, il espère défier Amriswil en finale des play-off. Et plus si la forme est au rendez-vous. Magali Girardin

Il ne le crie pas sur les toits, il n’en fait pas non plus un sujet tabou. Huit ans après sa dernière consécration, le club de Sous-Moulin n’a pas peur de parler du titre, cet obscur objet d’un désir qu’il n’osait plus exprimer. Un titre qui est là, à portée de main, même si Amriswil reste le taulier de LNA. «On n’en a pas fait un objectif déclaré, mais qui sait, sur un malentendu, pourquoi pas», confiait Philippe Tischhauser en début de saison. À la veille des Fêtes et après trois succès significatifs, une nuance de taille amende aujourd’hui le propos présidentiel: «Oui, pourquoi pas, sur la forme du moment…»