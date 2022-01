Mon animal et moi – «S’croc» le chien de douane part à la retraite Il a servi son pays durant onze ans. Avec son maître, ce malinois aura débusqué plus de 150 kilos de drogue, notamment. Sébastien Jubin

Il est arrivé à «S-croc» de participer à des opérations en hélicoptère. Ici, un entraînement où l’animal n’a pas l’air malheureux. DR

«Tel maître, tel chien», dit-on. C’est rarement plus vrai que dans la relation nouée entre Xavier Beureux et S’croc, son fidèle malinois. Onze années de bons et loyaux services au sein de la douane suisse dans la région jurassienne (en moyenne, ce sont neuf ans de service), voilà le bilan de l’animal aux yeux aussi doux que revolver. Son maître, le premier lieutenant Xavier Beureux, 39 ans, n’est pas peu fier du duo de choc qu’il a formé avec son acolyte.