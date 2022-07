Camp fédéral 2022 – «Scout toujours? Je l’ai fait un jour» C’est le plus grand événement de scoutisme jamais organisé en Suisse. Au-delà des clichés, nous avons cherché à savoir ce qu’était son esprit. Joel Espi

Le «Ninja» est un jeu populaire parmi les scouts. D’un seul geste, il faut toucher les avant-bras de son adversaire. Le journaliste du «Matin Dimanche» s’est pris au jeu. LOUIS DASSELBORNE

Dans ma famille existe une longue tradition de non-scoutisme. Mon père et ma mère n’étaient pas scouts. Mes grands-parents non plus. Durant ma jeunesse, j’ai mis un point d’honneur à suivre cet héritage, à me tenir éloigné des nœuds, des feux de camp. Jusqu’à cette semaine, où mon métier m’a poussé à me rendre quelques jours dans ce qui est le rassemblement de scouts suisses le plus grand de l’histoire.