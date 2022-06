La question verte – Scooter, vélo et trotte électriques sont-ils vraiment écolos? Pour réduire son empreinte carbone, il vaut mieux acheter ces engins que les partager dans les villes. Virginie Lenk

Quoi de plus cool que le scooter, le vélo ou la trotte électrique pour déambuler, crinière au vent, sans pétrole et attaches dans nos villes, tels des citoyens branchés et écolos de demain… Écolos, vraiment? À y regarder de près, l’empreinte carbone de ces modes de transport alternatifs n’est pas toujours si verte que ça.