Scolarité à Genève – Lancy inaugure une nouvelle école primaire Le 21 août, ils étaient 237 élèves à faire leur rentrée dans le nouvel établissement de Pont-Rouge. La Commune, elle, inaugurait les lieux mardi soir.

La conseillère administrative Salima Moyard, aux côtés de la maire de Lancy, Corinne Gachet, la conseillère d’État Anne Hiltpold, le conseiller administratif Damien Bonfanti et la présidente du Conseil municipal de Lancy, Caroline Monod. BASTIEN GALLAY

Après les premiers logements, les premiers emménagements, les premiers commerces, l’inauguration de l’habitat évolutif pour seniors des Adrets et, même, l’ouverture de son marché, l’écoquartier de Pont-Rouge vit une nouvelle étape importante de son développement. Mardi, la Ville de Lancy inaugurait, en présence de la conseillère d’État Anne Hiltpold, une nouvelle école. L’établissement primaire est le onzième de la commune.

«C’est une école exemplaire», se réjouit la conseillère administrative lancéenne, Salima Moyard. Mettant en avant la rapidité du projet, moins de deux ans de travaux. Mais surtout, ses qualités architecturales et durables. Fait de bois et de béton, pensé par le bureau d’architecte CCHE Lausanne SA, le bâtiment est alimenté et chauffé à 90% par des énergies renouvelables. Grâce, notamment, à des panneaux solaires ainsi qu’à une toiture végétalisée, arrosée par l’eau de pluie qui sera stockée dans une cuve.

Le potager, sur la terrasse de l’école de Pont-Rouge. BASTIEN GALLAY

Le parc Adelaïde-Sara Pictet-de-Rochemont qui entoure l’établissement scolaire comptera plus d’une centaine d’arbres et le petit potager prévu sur la terrasse devrait réjouir les élèves à la main verte. L’école compte également des espaces pour l’accueil parascolaire, une salle de gymnastique ainsi que trois salles polyvalentes pour les cours de musique et de rythmique, qui seront mis à disposition d’associations en dehors des heures scolaires.

Trois classes intégrées

«Il s’agit, aussi, d’un modèle en termes d’éducation spécialisée», souligne encore Salima Moyard, chargée des Affaires sociales. Car si le règlement cantonal demande que chaque nouvel établissement puisse accueillir au moins une classe intégrée, l’école de Pont-Rouge en accueillera trois, à disposition de l’Office médico-pédagogique. Une bonne nouvelle après une rentrée compliquée pour une cinquantaine d’enfants à besoins spécifiques qui n’avaient pas de place d’école.

Le bâtiment compte trois classes intégrées pour les élèves à besoins spécifiques. BASTIEN GALLAY

Une école «exemplaire», donc, selon les autorités. Mais qui semble aussi faire l’unanimité auprès de celles et ceux qui l’occupent depuis le 21 août. Car la vraie inauguration, elle, a eu lieu lors de la rentrée scolaire. «J’aime beaucoup cette école mais, ce que je préfère, ce sont les tableaux blancs, sourit Charline, élève de 4P. On peut projeter des images ou dessiner dessus.»

237 élèves

Au total, ils étaient 237 élèves du quartier de Pont-Rouge, mais également de la route du Grand-Lancy et de l’avenue Eugène-Lance, à avoir franchi les portes du bâtiment tout neuf. Les 16 salles de classe pourront accueillir jusqu’à 320 enfants. «Des arrivées sont prochainement prévues du côté de la cité de Pesay, quelques mois après les enfants du nouveau bâtiment du Trèfle-d’Or», indique Salima Moyard. Précisant que la prochaine école de la commune est prévue pour 2029.

L’école de Pont-Rouge aura coûté 33,5 millions de francs. Près de 3,5 millions concernent les aménagements extérieurs, qui devraient être terminés d’ici à la fin de l’année civile. Une enveloppe de 250’000 francs a également été allouée pour la création de deux œuvres d’art, une sur la façade du bâtiment, réalisée par Pauline Cordier, et l’autre, que l’on doit à Angeles Rodriguez, dans le parc. «En mandatant deux artistes féminines, la Ville de Lancy avait la volonté d’accroître le nombre d’œuvres de femmes dans l’espace public», explique le conseiller administratif Damien Bonfanti.

1 / 3 Une œuvre de Pauline Cordier décore la façade de l’école. BASTIEN GALLAY

