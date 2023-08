Scolarisation à Genève – Vingt élèves à besoins spécifiques enfin scolarisés Le Département de l’instruction publique annonce qu’une solution a été trouvée pour certains des écoliers privés de rentrée scolaire. Luca Di Stefano

Avant la rentrée, près d’une cinquantaine d’enfants à besoins spécifiques, dont une vingtaine d’enfants autistes, n’avaient pas de solution de prise en charge pérenne. KEYSTONE

Alors qu’une cinquantaine d’enfants à besoins spécifiques, parmi lesquels une vingtaine d’enfants autistes, n’ont pas pu vivre leur rentrée scolaire le 21 août, comme les autres écoliers, le Département de l’instruction publique (DIP) a annoncé mercredi soir qu’une solution a été trouvée pour 20 d’entre eux.

«L’Office médico-pédagogique (OMP) a poursuivi sa recherche de solutions, procédé à des réorganisations et renforcé certaines structures pour permettre l’accueil de 20 nouveaux élèves dans une classe ou une école spécialisée dans les prochains jours», fait savoir le DIP.



Le département indique que «cette situation a été rendue possible grâce à un travail d’analyse fine et de réorganisation qui prend du temps. Il s’agit d’identifier les caractéristiques de chaque situation d’élève afin de construire une solution, identifier les besoins de la solution et trouver les ressources financières, humaines et logistiques pour la mettre en œuvre.»

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.