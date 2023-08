Sciences naturelles à Genève – Un insecte s’attaque aux inestimables collections du Jardin botanique Des coléoptères ravageurs ont infesté plusieurs herbiers. Un grand chantier d’assainissement est en cours. Explications du directeur. Xavier Lafargue

Un échantillon conservé au Jardin botanique, infesté par le lasioderme du tabac. Ce coléoptère ravageur met à mal les plantes séchées et peut aussi s’attaquer à leurs supports en papier ou carton. DR/CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE GENÈVE

Ce sont des collections inestimables et parmi les dix plus importantes au monde. Certaines ont plus de 300 ans. Authentiques trésors scientifiques, les herbiers des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG) contiennent plus de 6 millions d’échantillons. Ils sont pourtant en danger. La menace porte un nom: lasioderme du tabac. Un insecte ravageur qui a commencé à grignoter certaines planches. Un important chantier de désinfection a débuté.