VTT – Schurter entre encore plus dans l’histoire Nino Schurter n’a plus d’égal en Coupe du monde de VTT. Le Grison de 37 ans a remporté sa 34e victoire au niveau planétaire, sur «sa» piste de Lenzerheide. Robin Carrel Lenzerheide

Nino Schurter n’a laissé aucune chance à ses adversaires, dimanche à Lenzerheide.

Le Suisse a été sacré dix fois champion du monde. Personne n’a fait mieux. Schurter a gagné huit fois le classement général de la Coupe du monde. Un record. Dimanche, dans les Grisons, le coureur de la formation Scott a remporté le 34e succès de sa carrière. Une nouvelle marque de référence, pour celui qui partageait cet exploit avec le Français Julien Absalon, autre légende de la discipline.

À Lenzerheide, dans une ambiance indescriptible, Schurter a rempli un des objectifs qu’il s’était fixés pour la fin de sa carrière. Et il l’a fait avec la manière. L’Helvète a pris les commandes de la course quasi dès le début et a dégoûté un par un tous ceux qui ont essayé de le suivre. Il savourera notamment d’avoir fini par lâcher en force son «meilleur ennemi» Mathias Flückiger, qui a totalement explosé et s’est classé seulement 11e.

Le vétéran grison avait ce record dans le viseur depuis de longues années. Mais il n’avait pas réussi à s’imposer lors des saisons 2020 et 2021. Schurter avait fini par remonter à la hauteur d’Absalon au Brésil l’année dernière, avant de le doubler définitivement chez lui. Le Bikepark de Lenzerheide est en effet distant de 20 minutes de là où le «petit Nino» a grandi. Avec les Européens dans deux semaines et les Mondiaux dans deux mois, son palmarès n’a peut-être pas fini de s’étoffer!

Le «GOAT» du VTT a même pu savourer son succès lors de l’ultime boucle et lever les bras bien avant la ligne d’arrivée, tellement il était seul au monde au bord de l’Heidsee. Schurter a terminé cette course qu’il n’oubliera jamais avec une quinzaine de secondes d’avance sur le Sud-Africain Alan Hatherly et le Français Jordan Sarrou. Même son directeur sportif, le légendaire Thomas Frischknecht, en a écrasé plusieurs larmes.

Les autres Suisses sont plus loin: Thomas Litscher a fini 9e, Lars Forster 13e et Vital Albin 15e. Mais ça, le public ne l’a même pas remarqué. Il faisait bien trop la fête pour cela. Parti tout au fond de la classe – ils étaient 108 au départ! – le Neuchâtelois Alexandre Balmer est remonté à une intéressante 31e position finale.

