Récit de concert – Schumann et Dusapin, heureux voisins

Une décharge revigorante pour commencer. Celle de «Feu d’artifice», pièce courte et juvénile signée Igor Stravinski. C’est par ses notes résolument détonantes que l’Orchestre de la Suisse romande a commencé jeudi, d’un pas inspiré, une soirée attendue, où des artistes disparates se partageaient l’affiche. Évoquons alors le dernier par ordre d’apparition, une figure majeure de la création contemporaine: le Français Pascal Dusapin. Chevelure abondante, silhouette longiligne, jeans et veston portés en toute décontraction, le compositeur a fait un passage par Genève pour présenter en première suisse son «Waves», pièce créée il y a bientôt deux ans à la Elbphilharmonie de Hambourg.

Ce qu’on y a découvert? Une densité dans l’écriture, en premier lieu, qui vous submerge par endroits, là où les nombreuses percussions convoquées avancent par grandes déferlantes et semblent vouloir vous engloutir dans leurs vortex sonores. Il y a ensuite un sens de l’orchestration, une maîtrise des masses et des formes qui est saisissante chez Dusapin. Tant et si bien que la cohabitation entre l’orgue et l’orchestre – protagonistes majeurs de l’ouvrage – se déploie sans premiers rôles, loin d’une quelconque forme concertante. On écoute alors les passages lents, ces trêves entre les vagues, et on est subjugué par l’osmose sonore qui se dégage de la scène, enluminée par une direction ciselée de Jonathan Nott et par la grande maîtrise technique d’Olivier Latry à l’orgue.

Plus tôt dans la soirée, avant les couleurs hispaniques d’«Alborada del Gracioso» de Ravel – autre pièce courte et pétillante placée en interlude – une tout autre histoire s’est offerte au public. Celle d’un «Concerto pour violoncelle» de Schumann empoignée par Steven Isserlis. Un musicien étonnant, capable de sonorités subtiles, de legatos au raffinement exquis dans les deux mouvements lents. Mais pouvant aussi verser dans des textures davantage râpeuses dans le «Sehr lebhaft», archet guerrier sur les cordes, passion et sourires contagieux adressés aux mélomanes, . Ce fut un grand moment, inspiré et profond, embelli par un rappel aux allures éthérées, dans un bouleversant «El Cant del Osells» de Pablo Casals.