Suisse – Schindler annonce la suppression de 2000 postes Le fabricant d’ascenseurs et d’escaliers roulants va biffer des emplois dans les deux prochaines années suite à une baisse de ses résultats liée à la crise du Covid-19.

Le bénéfice net de Schindler a chuté de 28,2% à 313 millions durant le dernier semestre. KEYSTONE

Schindler a enregistré une baisse de ses résultats semestriels, mais battu les estimations des analystes. Le groupe de Hergiswil compte supprimer 2000 postes au niveau mondial dans les deux prochaines années dans le cadre d’un programme d’économies lancé à cause de l’impact négatif du Covid-19 sur les affaires.

Les mesures de restructuration coûteront jusqu’à 150 millions de francs et la suppression des 2000 postes concerna également la centrale, précise vendredi un communiqué.

Durant la période sous revue, le chiffre d’affaires a reculé de 8,7% à 4,96 milliards de francs et de 3,1% à taux de change constants (tcc). Les entrées de commandes ont chuté de 12,1% à 5,4 milliards et de 6,6% tcc.

Chute du bénéfice

La rentabilité a également souffert de la pandémie. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a dévissé de 29,4% à 421 millions et la marge afférente s’est inscrite à 8,5% contre 11% auparavant. Le bénéfice net pour sa part s’est affaissé de 28,2% à 313 millions.

Les résultats demeurent supérieurs aux attentes des analystes.

Pour l’ensemble de l’année, Schindler anticipe une baisse des ventes entre 0% et 6% en monnaies locales et le bénéfice net devrait s’inscrire entre 680 et 720 millions en tenant compte de coûts de restructuration de 130 millions sur la période.

( ATS/NXP )