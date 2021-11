Théâtre des Amis – Scènes de la vie conjugale, façon Hanokh Levin Françoise Courvoisier monte «Une laborieuse entreprise», farce tortueuse de l’auteur israélien devenu un familier du public genevois. Katia Berger

Devant leur photo de mariage datant de trente ans, Léviva (Françoise Courvoisier) et Yona (Christian Gregori) règlent nuitamment leurs impossibles comptes. DANIEL CALDERON

Depuis une petite dizaine d’années, à la suite du «Shitz» monté par Hervé Loichemol en 2014, on ne compte plus les incursions locales dans l’œuvre urticante de l’Israélien Hanokh Levin (1943-1999). Ses farces amères, ses mordantes satires politiques, ses lévitations métaphysiques offrent un terreau fertile aux créateurs allergiques à la langue de bois. Avec «Une laborieuse entreprise», que Les Amis ont dû reporter d’un an, Françoise Courvoisier se risque dans l’ascension d’un versant plus intimiste, plus sinueux aussi, de sa production.

«Increvable détresse»

Les Popokh ont trente ans de mariage sur le dos. En proie à des insomnies, le quinquagénaire Yona (Christian Gregori, irréprochable dans son pyjama à carreaux) se débat avec ses rancœurs et ses désillusions. Il ne ménage pas Léviva (Françoise Courvoisier, touchante sous ses bigoudis en mousse), qui, depuis toujours, fait de son mieux pour rafistoler le couple. On les cueille en pleine nuit, quand Monsieur éjecte Madame «comme un tas de viande» hors du lit matrimonial. Fusent les injures, les menaces, les arguments qu’on devine éculés, et que vient tempérer ici ou là une fellation qui tourne court. Jusqu’à ce que Gounkel, un copain (Julien Tsongas, toujours plus fort), passe réclamer, d’une pierre deux coups, une aspirine et son chapeau. Et renvoie ce faisant aux époux un reflet solitaire de leur «increvable détresse» à deux…

L’ami Gounkel (Julien Tsongas) s’interpose, le temps de prouver que le célibat n’est pas la panacée non plus. DANIEL CALDERON

Avec sa ligne de fond couleur charbon, cette comédie de chambre n’exerce pas moins que les fables incendiaires de Levin un effet astringent sur l’esprit du spectateur. Car ce dernier n’est à l’abri d’aucune rupture: de ton, quand le burlesque bascule soudain dans la féerie; de style, quand le sarcasme vire à la poésie; ni d’humeur, chaque fois que le pessimisme cède le terrain à de petites joies hédonistes. De quoi surprendre, sinon désarçonner. Quant à la mise en scène de dame Courvoisier, elle imite cette écriture imprévisible. Certes, on y rencontre de menus défauts, quelques imprécisions dans les intentions de jeu ici ou là, mais la fantaisie qui guette à chaque coin de réplique confère au spectacle une aura tout ce qu’il y a de sympathique. Et si propre à nos dérisoires existences de Popokh.

