La structure en accordéon du Théâtre du Loup a été conçue gracieusement par les architectes Daniel Baillif et Roger Loponte. CLAUDE-MARIUS DURAND

Quelle jeunesse! Quel mordant! Combien contagieuse, cette rage de créer! Rossella Riccaboni, avec son air de Gelsomina échappée de «La Strada» fellinienne, Éric Jeanmonod en échassier circonspect, Sandro Rossetti pareil à un prototype de Super Mario: tous à l’écran, les membres fondateurs, avec Véronique Berthet, d’un Théâtre du Loup jusque-là nomade, mais connu loin à la ronde pour ses tapageuses productions. Bim, le canidé, trente ans dans les canines!

Samedi dernier, pour marquer l’anniversaire de la construction de la salle en automne 1993, le documentaire d’Olga Baillif, «Le Loup et les architectes», a plongé son large public de fidèles dans un album de photos de famille: comme le temps passe. Le film relate avec une sensibilité révolue (sur pellicule) comment le rêve du fameux collectif né quinze ans plus tôt s’est concrétisé en cinq mois à peine, presque par enchantement, sur un terrain prêté pour cinq ans par la Ville. Du provisoire qui dure – selon un proverbe bien genevois.

Des murs en origami

Après la projection, une discussion est venue rappeler qu’il a fallu passablement de débrouillardise et d’inventivité à la compagnie pour répondre au besoin d’une salle à soi. L’architecture, d’abord: pour faire tenir debout, sur un carré de béton, de simples panneaux de sapin, les compères Daniel Baillif et Roger Loponte ont notamment l’idée de plier les façades en éventail – et le tour est joué, comme pour un décor de spectacle.

Les finances, encore: invité sur le projet comme expert, Matthias Langhoff fait une généreuse donation, suivi dans son effort par plusieurs acteurs publics et privés – y compris les architectes eux-mêmes, qui font cadeau de leurs honoraires au Loup. Résultat, pour à peine plus de 600’000 francs, sort de terre le théâtre le moins cher – et le plus léger – de Suisse.

L’anniversaire des murs fournissait l’occasion idéale pour révéler ce que ces derniers allaient contenir cette saison. Selon un protocole qui lui est cher, Rossella Riccaboni a donc fait circuler un chapeau parmi le public. À chaque billet pioché, un son signalant aux artistes que leur tour est venu de présenter leur spectacle en quatre minutes chrono. De cet enchaînement soumis au hasard, on retiendra évidemment la création maison annuelle, «Nos Histoires de l’art», par laquelle Éric Jeanmonod fera dialoguer huit comédiens dans un parc, tantôt aviaires ou humains, sur leur amour de Breughel, de Niki de Saint Phalle ou de David Hockney. On quittera ce musée idéal début mai 2024 pour s’introduire dans le palpitant d’un traqueux. Cosigné par Madeleine Raykov et l’enfant du Loup qu’est Simon Aeschimann, «Track Attack» mêlera jeu d’acteur et electro-pop pour emmener les plus de 6 ans dans une exploration de la trouille. Quant à Léa Pohlhammer («à 9 ans, croyez-moi, j’étais Madonna!»), elle se fera musicale elle aussi pour dérouler en décembre sa «Playlist» en forme de clips théâtraux pour tubes des années 80. À propos de relève, on sera attentif à cette initiative de la Compagnie l’Alakran, qui prête ses moyens, ses outils et ses conseils à la jeune Juliette Vernerey dont elle produit «À l’affût», un thriller polaire qui tente de remettre l’humain à sa place au sein du vivant. Enfin, parmi tant d’autres, on signalera pour sa thématique et sa brillante distribution le «Broker» d’Antoine Courvoisier et Angelo dell’Aquila, un vaudeville bancaire qui organise la survie de traders sous la menace des algorithmes. Pour le reste, consulter theatreduloup.ch.

C’est qu’il y a trente ans, l’éphémère avait un goût de revendication politique, avec ses pairs l’urgence et la précarité. On s’engageait d’autant plus qu’on évitait l’encroûtement. Depuis, si la dynastie Jeanmonod-Riccaboni s’est installée dans la durée – avec le succès que l’on sait –, certains camarades des débuts se sont éclipsés. À la fête de l’ouverture de saison, le week-end dernier, ont brillé par leur absence le pionnier Sandro Rossetti, la sœurette la Fanfare du Loup, qui a pris son indépendance, et même l’ex-dauphin putatif, Adrien Barazzone, qui a quitté le collectif de direction voici deux ans.

Prochains acteurs à l’horizon

Car la question de la relève titille depuis un certain temps. Âgés respectivement de 72 et 68 ans, Éric Jeanmonod et Rossella Riccaboni doivent songer à passer le relais. Aussi, en juin dernier, l’équipe en place a mis au concours «la direction collective, artistique et générale du Théâtre du Loup et de l’ensemble de ses activités». Le dépôt des candidatures étant arrivé à échéance, à charge du jury ad hoc de procéder à la nomination en mars 2024.

Artistiquement, la relève du Loup sera notamment assurée cette saison par «Merci pour cette danse», un projet de Piera Bellato pour «tout faire sauter», dans la joie, à voir dès fin septembre. AHMAD MOHAMMAD

L’association du Théâtre du Loup sera majoritaire au sein de cette commission – une prérogative que trois décennies de créations, de programmations, de cours réputés et d’investissement sans relâche justifient amplement. Elle a par ailleurs nommé deux jurés extérieurs, qui siégeront également avec un représentant de la Ville et un de l’État. Nommée pour un mandat quinquennal renouvelable une fois, la succession entrera progressivement en fonction durant la saison 2024-2025, avant que les cofondateurs historiques ne cèdent le terrain à l’été 2025. Et notre Loup blanc revêtira alors un nouveau visage…

