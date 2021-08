Encre bleue – Scène de rue Opinion Julie

PHILIPPE MAEDER

Dans les rues de Genève, on assiste parfois à des scènes amusantes. En voici une. Un homme termine de fumer sa cigarette, la jette négligemment sur le trottoir et poursuit son chemin. Une dame d’un certain âge a tout vu. Et ça ne lui a pas plu. Elle l’interpelle alors: «Eh, Monsieur, ce n’est pas bien ce que vous faites!» Un vrai cri du cœur.

Encore fallait-il oser le lancer. Parce qu’on ne sait jamais comment l’autre va prendre la remarque. Mal, peut-être? L’homme interpellé s’arrête. Se retourne. Et s’excuse! «Vous avez raison», dit-il. «D’ailleurs, et il sort une boîte de sa poche, j’ai un cendrier!» Si c’est pas bête… Ils rient tous deux et se séparent, chacun de son côté.

La dame se retrouve devant des feux de circulation. Puis, sans hésiter, elle traverse la rue alors que la lumière est rouge pour les piétons. L’obéissance aux règles est à géométrie variable. Faites ce que je dis, et non pas ce que je fais…

