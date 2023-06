Colombie – Scandale et enquête contre deux proches de Petro pour écoutes illégales Deux proches du président de gauche Gustavo Petro sont visés par une enquête pour écoutes illégales sur une nourrice, un scandale qui passionne la presse colombienne.

Gustavo Petro le 30 mai 2023 à Brasilia. AFP

«Watergate» et «Super nanny»: la justice colombienne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête visant deux très proches du président de gauche Gustavo Petro pour écoutes illégales sur une nourrice, dans un rocambolesque scandale domestique aux relents de règlements de comptes politiques au sein du camp présidentiel.

Le scandale a débuté mardi, avec l’inspection des sous-sols d’une annexe du palais présidentiel à Bogota par des agents du Parquet. Une ex-employée de maison -une nourrice accusée du vol d’une mallette contentant plusieurs milliers de dollars au domicile de la puissante directrice de cabinet du président Petro, Laura Sarabia- y a été interrogée fin janvier, en dehors de tout cadre légal, au détecteur de mensonge.

Le téléphone de l’ancienne nourrice a été également placé sous écoute à la même période, en toute illégalité, a révélé jeudi le média en ligne Cambio. Des révélations confirmées dans la foulée par le procureur général Francisco Barbosa au cours d’une conférence de presse.

Ces interceptions ont été menées «sur la base d’un faux rapport» liant l’ex-nourrice à un trafiquant de drogue du cartel du Clan del Golfo, a expliqué le procureur Barbosa. «Cette affaire n’est pas seulement aberrante d’un point de vue judiciaire, c’est une affaire qui nous ramène au pire scénario historique de la Colombie, à savoir la violation des droits de l’homme», a accusé M. Barbosa. Le procureur, par ailleurs à couteaux tirés depuis des mois avec le président Petro, a dénoncé des méthodes dignes «de la Gestapo» pour une affaire n’ayant «rien à voir avec la sécurité nationale».

Dollars envolés

L’employée de maison, Marelbys Meza, avait affirmé dans une interview dimanche à l’hebdomadaire conservateur Semana à l’origine de toute l’affaire, s’être sentie «emprisonnée, séquestrée, acculée» lors de son interrogatoire à la présidence.

Mais là où l’affaire se corse, et devient particulièrement politique, c’est que l’intrigante Marelbys Meza, dont le visage de sexagénaire est désormais à la une de toute la presse nationale, a été également la nourrice des enfants d’Armando Benedetti, vieux routard de la politique colombienne, soutien du président Petro et actuellement ambassadeur au Venezuela. Et qu’alors elle avait été déjà accusée de vol d’une forte somme en dollars, et congédiée après avoir été soumise au détecteur de mensonge.

Or Armando Benedetti a été le patron et mentor en politique de Laura Sarabia, l’introduisant auprès de Gustavo Petro qui en a fait finalement, à 28 ans, sa puissante chef de cabinet, régulièrement qualifiée aujourd’hui comme la femme la plus puissante du gouvernement. Selon des confidences rapportées par la presse, Laura Sarabia accuse désormais Armando Benedetti de l’avoir piégée notamment en lui recommandant la nounou.

Fait troublant, l’ambassadeur Benedetti a fait venir mi-mai l’ex-nourrice par avion privé jusqu’à Caracas, où elle serait restée plusieurs jours. Il affirme avoir voulu aider son ancienne amie Laura Sarabia, à sa demande, mais l’accuse désormais de vouloir «manipuler l’information» en un «écran de fumée qui ne justifie pas l’abus de pouvoir, l’enlèvement et l’intimidation».

Les questions sont multiples, l’imbroglio loin d’être élucidé: mais qui est donc cette mystérieuse nounou, accusée au moins à deux reprises d’avoir volé des milliers de dollars, et soumise également à deux reprises au détecteur de mensonge? Comment s’est-elle retrouvée de chez Armando Benedetti à chez Laura Sarabia? Combien de dollars ont été volés au final, et d’où provenait cet argent? Que savait le président Petro, qui devait rencontrer ce jeudi l’ambassadeur Benedetti…?

Les deux protagonistes de l’affaire, Armando Benedetti et Laura Sarabia, n’ont pas encore été entendus par le parquet. Toute la presse colombienne faisait en tout cas ses choux gras de cette affaire, le média «Cambio» titrant sur ce «Watergate» revenant comme un boomerang dans la tête de Petro, qui lui-même avait été victime d’écoutes illégales pendant la campagne présidentielle à l’été 2022 et avait alors dénoncé un scandale d’État.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.