Hubble, une énorme bourde avant trois décennies de succès

C’est l’un des plus grands projets scientifiques jamais mené. On lui doit des avancées fondamentales dans notre compréhension de l’univers: de la science planétaire à la cosmologie en passant par la démonstration de l’existence des trous noirs. Et, accessoirement, des images vertigineuses venues tout droit du fond des âges. Certaines sont devenues mythiques, telles que les célébrissimes «piliers de la création», en réalité la nébuleuse de l’Aigle.

L’une des images les plus mythiques de Hubble: les «Piliers de la création», longs de 47'000 milliards de km.

Le télescope spatial Hubble, véritable machine à remonter dans le temps, est capable de capturer des images de l’espace tel qu’il était juste après le Big Bang, il y a 13 milliards d’années. Mise en orbite le 25 avril 1990, cette fenêtre sur l’univers souffle ses 30 bougies ce samedi.

Quand il est question d’espace, l’histoire est belle. Et pour la raconter, l’Agence spatiale européenne (ESA), partenaire de la NASA qui a développé le projet, met les petits plats dans les grands. Tout à la fête, la communication d’anniversaire se garde donc bien de rappeler l’un des plus invraisemblables couacs du secteur spatial de ces dernières décennies.

L’image anniversaire. Publié vendredi, le cliché présente une pépinière d’étoiles dans le Grand Nuage de Magellan.

Retour trente ans en arrière, le 20 mai 1990. En orbite depuis moins d’un mois, le télescope à 1,5 milliard de dollars affranchi de la pollution, des nuages et de l’atmosphère terrestre – et dont on attend beaucoup – envoie ses premiers clichés. Consternation: les images sont floues! À la NASA, en délicatesse après l’accident de la navette Challenger et la mort de sept astronautes en janvier 1986, le malaise est immense. À la hauteur de la bourde.

«C’était un problème d’optique. Le miroir principal de 2,4 mètres de diamètre n’avait pas été exactement taillé à la bonne forme. Mécaniquement, c’était une très petite erreur mais optiquement non acceptable. À la périphérie du disque, le miroir était trop plat de 2 microns (ndlr: soit 2 millièmes de millimètre). Une erreur plus grande que la longueur d’onde, qui est de l’ordre d’un demi-micron, pour la couleur jaune. Donc les images étaient floues», explique Claude Nicollier.

Relève prévue

L’astronaute vaudois est bien placé pour en parler, il faisait partie de l’équipage envoyé dans l’espace pour corriger cette «aberration sphérique» et sauver Hubble en appliquant un dispositif de correction sur le miroir défaillant en décembre 1993. Seul Européen à bord en compagnie de six Américains, le Suisse joue un rôle clé: il était aux manettes du bras télécommandé de la navette.

«J’avais la responsabilité de capturer le télescope qui filait à 28'000 km/h et de le ramener dans la soute où nous avons effectué les travaux.» La mission de onze jours, particulièrement complexe, est un succès sur toute la ligne. Hubble peut enfin tenir ses promesses.

La Nébuleuse du Sablier, qui semble nous regarder fixement, a fait la une de «National Geographic» en 1997.

Six ans plus tard, Claude Nicollier verra Hubble d’encore plus près. En décembre 1999, il sortira dans l’espace pour effectuer d’autres travaux de maintenance sur le télescope. «Cet instrument m’a toujours énormément impressionné, c’est un trésor en orbite qui nous a tant appris. Hubble est si fin, il perçoit jusqu’à vingt fois mieux que n’importe quel télescope terrestre», admire le Vaudois à l’heure des hommages.

Car à plus ou moins court terme, Hubble est condamné. Son successeur, le James Webb Space Telescop, qui devrait être mis en orbite l’an prochain, promet d’être 100 fois plus puissant.