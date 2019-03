Washington veut revoir des astronautes sur la Lune

Le vice-président américain Mike Pence a annoncé mardi que la politique officielle des Etats-Unis était de faire revenir des astronautes américains sur la Lune d'ici cinq ans, et qu'une femme serait la prochaine à en fouler le sol.

«Sur ordre du président, la politique officielle de cette administration et des Etats-Unis d'Amérique est de faire revenir des astronautes américains sur la Lune d'ici cinq ans», a déclaré Mike Pence lors d'un discours à Huntsville, dans l'Alabama, où sont fabriquées une partie des fusées américaines depuis des décennies.

«La première femme et le prochain homme sur la Lune seront des astronautes américains, lancés par des fusées américaines depuis le sol américain», a déclaré Mike Pence.

"We have the technology to return to the Moon & renew American leadership in human space exploration," says @VP Mike Pence during today's National Space Council meeting. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/zsTj5Ajc7A