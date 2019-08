Voyage au coeur du cerveau à Crans-Montana

Visiter virtuellement ses émotions, c'est ce que propose le réseau de partenaires des «Surprises du Cerveau» le 7 septembre au Centre de congrès Le Régent à Crans-Montana (VS). Quelque 300 personnes sont déjà inscrites.

Les organisateurs attendent entre 300 et 400 personnes pour cette expérience inédite organisée dans la station valaisanne de Crans-Montana. Grâce à un masque de réalité virtuelle et à un smartphone fournis sur place, les participants «seront tous connectés simultanément et voyageront au coeur du cerveau humain, centre des émotions», a indiqué jeudi à Keystone-ATS Emilie Pralong, responsable de la communication de l'événement.

Dans un premier temps, chacun et chacune pourra «littéralement se balader d'un capillaire sanguin à un astrocyte, à un neurone, ou encore dans une synapse». Une immersion totale à 360 degrés et en trois dimensions pour une expérience à la fois individuelle et collective, précise Emilie Pralong.

Transpiration et rythme cardiaque

Dans un deuxième temps, les participants ôteront leur masque mais conserveront leur smartphone via lequel ils répondront à des questions sur leurs émotions. Des musiciens et des musiciens-scientifiques diffuseront des extraits cinématographiques.

Ces images et les musiques qui les accompagnent seront perçues différemment par les participants qui vivront toutes sortes d'émotions avec leur cerveau et leur corps (respiration, transpiration, rythme cardiaque). Les scientifiques «étudieront ce que les personnes font durant l'expérience, ce qu'elles suivent du regard, si elles regardent ailleurs», explique Antoine Widmer, professeur à l'institut informatique de gestion à la HES-SO Valais à Sierre.

Les données ainsi récoltées feront l'objet d'une publication scientifique. Les intervenants des «Surprises du Cerveau» à Crans-Montana seront notamment le professeur Pierre J. Magistretti doyen de la faculté de biologie et sciences de l'environnement à l'université Kaust et affilié l'EPFL, le pianiste et compositeur Richard Rentsch et le neuroscientifique et musicien Nathan Evans de la fondation Agalma du campus Biotech à Genève, la HES-SO Valais et l'association des communes de Crans-Montana. (ats/nxp)