Vivez en direct le lancement du premier satellite suisse

Si la météo est clémente ce mardi matin, le télescope spatial CHEOPS (pour CHaracterising ExOPlanet Satellite) devrait s’envoler à bord d’une fusée Soyouz, depuis la base de Kourou, en Guyane française. Il s’agit du premier satellite imaginé et conçu principalement par des chercheurs suisses, des universités de Berne et de Genève. Pour l’occasion, l’UNIGE retransmettra en direct son lancement, commenté par des ingénieurs et des scientifiques qui ont participé au projet.

Cette mission, assurée conjointement par la Suisse et l’Agence spatiale européenne (ESA), ouvre une nouvelle ère dans l'étude des exoplanètes (soit des planètes situées hors de notre système solaire). CHEOPS prévoit d’en scruter 400 à 500 dans les années à venir. Les données récoltées par le télescope seront centralisées par l’UNIGE au sein du «Science Operations Center», où seront effectuées la planification des observations, la gestion des opérations scientifiques et l’analyse des données. Prix Nobel de physique 2019 en compagnie de Michel Mayor, le Genevois Didier Queloz sera aux premières loges, à Kourou, pour observer la réussite - ou l'échec - de ce projet imaginé il y a plus d'une décennie. Les deux chercheurs de l’Observatoire de Genève ont été honorés, rappelons-le, pour avoir découvert la première exoplanète, en 1995. «Notre système solaire est-il un cas particulier ou un modèle standard? Nous ne le savons pas encore», a remarqué Didier Queloz lors d'un entretien avec les médias dans l'avion l'emportant de Paris vers la Guyane.

Que faut-il pour qu'un système solaire comme le nôtre voie le jour? Quelles sont les conditions nécessaires pour l'apparition de la vie? CHEOPS tentera notamment de répondre à ces deux questions en mesurant avec précision le diamètre d'exoplanètes connues et, sur la base de données déjà disponibles, en fournissant une indication sur leur texture.

Le lancement en direct dès 9h ce mardi sur unige.ch, avec analyses, commentaires et explications de scientifiques et d’ingénieurs.