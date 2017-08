Un herbivore dans le corps d'un carnivore

Le Chilesaurus, un herbivore à l'allure de terrible carnivore, pourrait être le «chaînon manquant» entre deux grandes familles de dinosaures. Une étude parue mercredi prône une révision complète de leur généalogie.

«Le Chilesaurus contribue réellement à combler un écart évolutif entre deux grands groupes de dinosaures (les théropodes et les ornithischiens, ndlr)», a expliqué à l'AFP Paul Barrett, du musée d'histoire naturelle de Londres, coauteur de l'étude.

«Cette découverte nous aide à comprendre comment un type de dinosaure s'est transformé en un autre type, complètement différent», ajoute-t-il.

L'animal qualifié de «l'un des dinosaures les plus déroutants et les plus fascinants jamais découvert» par le chercheur a été mis au jour dans le sud du Chili en février 2004 par un garçon de 7 ans. L'enfant accompagnait ses parents géologues dans les Andes quand il est tombé par hasard sur des fossiles présents dans des roches de la fin de la période du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années.

Caractéristiques inhabituelles

Le Chilesaurus a tout de suite intrigué les chercheurs par ses caractéristiques inhabituelles: il a «presque l'air d'avoir été conçu à partir de plusieurs animaux différents», s'amuse Paul Barrett. Par exemple, il a la tête d'un carnivore, mais les dents plates d'un herbivore (indispensables pour broyer la matière végétale).

A l'occasion d'une étude précédente publiée en 2015, des chercheurs avaient placé le nouveau venu dans la famille des théropodes, dont il a l'allure, parmi lesquels figurent les fameux carnivores Tyrannosaurus et Vélociraptor.

Mais après avoir étudié plus de 450 caractéristiques anatomiques de dinosaures primitifs, Paul Barrett et son collègue Matthew Baron de l'Université de Cambridge sont affirmatifs: c'est un ornithischien, un dinosaure au «bassin d'oiseau», mais sans pour autant avoir de lien de parenté avec eux.

Il rejoint dans ce groupe le Tricératops, l'Iguanodon et le Stégosaurus, selon leur travaux publiés dans la revue britannique Proceedings of the Royal Society B.

Chaînon manquant

Les chercheurs pensent pouvoir également lui attribuer le titre de «chaînon manquant» entre les dinosaures herbivores et les théropodes. «Ces deux groupes ont partagé une ascendance commune datant de 220 à 225 millions d'années», explique Paul Barrett.

«Cet ancêtre commun a donné deux groupes: l'un est devenu les théropodes mangeurs de viande, l'autre les Ornithischiens végétariens».

Selon l'étude, le Chilesaurus serait «un membre très précoce» des ornithischiens. Il en possède le bassin et les dents plates, mais pas le bec, ce qui pourrait en faire un spécimen de transition entre les deux familles.

«Le Chilesaurus montre comment un animal qui ressemble à un mangeur de viande à deux pattes peut se transformer en quelque chose qui commence à devenir un mangeur de plantes», explique Paul Barrett. Cette découverte vient conforter une précédente étude des deux chercheurs publiée en mars qui remettait en cause la classification des dinosaures.

Depuis plus de 100 ans, on répartit les dinosaures en deux grands groupes: les Saurischiens (qui comportent les Théropodes) et les Ornithischiens.

Les deux chercheurs avaient remis en cause cette classification en affirmant que les théropodes et ornithischiens appartenaient au même groupe. «Chilesaurus nous conforte dans l'idée que ce réarrangement est correct car il possède des caractéristiques des deux groupes», conclut le chercheur. (ats/nxp)