Un coeur en 3D imprimé à partir de tissu humain

Des scientifiques ont présenté lundi à Tel-Aviv un prototype de coeur humain imprimé en 3D à partir de tissus humains et avec des vaisseaux. Ils saluent une avancée «majeure» dans le traitement des maladies cardiovasculaires et la prévention du rejet des greffes.

Les chercheurs de l'université de Tel-Aviv ont présenté à la presse ce coeur inerte de la taille d'une cerise, plongé dans un liquide. «C'est la première fois qu'on imprime un coeur dans son intégralité avec ses cellules et ses vaisseaux sanguins, c'est aussi la première fois qu'on utilise de la matière et des cellules provenant du patient», a dit le professeur Tal Dvir, qui a dirigé les recherches.

BREAKING: In a #3D #printing process, Israeli #scientists at Tel Aviv University have created a real, live #HEART with cells taken from a human patient. pic.twitter.com/wx7ed4aOUh